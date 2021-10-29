聯交所建議修訂上市規則加強對發行人股份計劃監管，諮詢期兩個月

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）旗下聯交所刊發諮詢文件，建議修訂有

關上市發行人股份計劃的《上市規則》條文，諮詢為期兩個月，至今年１２月３１日結束。當局

指，現行《上市規則》條文只適用於股份期權計劃；建議擴大該等條文的適用範圍，同時涵蓋涉

及發行人授出股份獎勵及可認購其新股的期權的所有股份計劃。



＊建議給予發行人更大靈活性＊



聯交所指，鑑於愈來愈多發行人採用股份獎勵計劃，聯交所建議擴大《上市規則》第十七章

的適用範圍至涵蓋這些計劃，並就此徵詢市場意見。第十七章現時僅提供用以規管股份期權計劃

的框架。對於股份獎勵計劃，發行人每次授出新股須於股東大會上尋求股東批准，又或根據一般

性授權發行新股。諮詢文件內的建議將給予發行人更大靈活性根據股份獎勵計劃授出新股。

港交所上市主管陳翊庭表示，建議旨在讓發行人可更靈活授予股份獎勵及股份期權，同時透

過設立計劃授權限額及若干授股條款限制，保障股東免受大幅攤薄影響。

聯交所亦建議修訂第十七章的一些特定要求，例如合資格參與者的定義，以及更新計劃授權

的規定，以使其與股份計劃的目的一致，並加強有關授予股份期權及股份獎勵的披露質素。

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