中銀香港第三季提取減值準備前經營溢利按季升７﹒２％

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，今年第三季度提取減值準備前

的經營溢利按季升７﹒２％至８３﹒７２億元，提取減值準備前的淨經營收入１２５﹒５７億元

，按季升８％。



＊第三季減值準備淨撥備按季減少５１％＊



期內，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季上升４﹒７％至

８４﹒３１億元。淨服務費及佣金收入較上季度回升１﹒４％，主要由於證券經紀、保險、匯票

和信託及託管服務的佣金收入按季上升，貸款、基金分銷及繳款服務的佣金收入則有所下降。

第三季度，集團減值準備淨撥備為４﹒２１億元，按季減少５１％，主要由於第二季度有個

別公司客戶貸款的評級下降，引致撥備增加，並導致基數較高。與此同時，第三季度的貸款增長

較為溫和，導致減值準備撥備較少。



＊首三季提取減值準備前經營溢利按年跌１７﹒５％＊



截至今年９月３０日止９個月提取減值準備前的經營溢利按年跌１７﹒５％至２５８﹒４億

元，提取減值準備前的淨經營收入按年跌１２﹒４％至３７６﹒０７億元，淨服務費及佣金收入

按年上升１６﹒６％至９６﹒１２億元。

今年首九個月，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為２４６﹒８５億元，

按年下降１１﹒９％，主要由於市場利率下降，以及存、貸款市場競爭激烈，令貸存利差收窄，

以及債券投資的平均收益率下跌，淨息差按年收窄２８個基點至１﹒１０％。減值準備淨撥備為

１６﹒０３億元，按年下降１７﹒１％，客戶貸款的年度化信貸成本為０﹒１３％，較去年同期

減少０﹒０３個百分點。（ｂｎ）

