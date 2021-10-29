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29/10/2021 16:36

中銀香港第三季提取減值準備前經營溢利按季升７﹒２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，今年第三季度提取減值準備前
的經營溢利按季升７﹒２％至８３﹒７２億元，提取減值準備前的淨經營收入１２５﹒５７億元
，按季升８％。

＊第三季減值準備淨撥備按季減少５１％＊

　　　期內，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季上升４﹒７％至
８４﹒３１億元。淨服務費及佣金收入較上季度回升１﹒４％，主要由於證券經紀、保險、匯票
和信託及託管服務的佣金收入按季上升，貸款、基金分銷及繳款服務的佣金收入則有所下降。
　　第三季度，集團減值準備淨撥備為４﹒２１億元，按季減少５１％，主要由於第二季度有個
別公司客戶貸款的評級下降，引致撥備增加，並導致基數較高。與此同時，第三季度的貸款增長
較為溫和，導致減值準備撥備較少。

＊首三季提取減值準備前經營溢利按年跌１７﹒５％＊

　　截至今年９月３０日止９個月提取減值準備前的經營溢利按年跌１７﹒５％至２５８﹒４億
元，提取減值準備前的淨經營收入按年跌１２﹒４％至３７６﹒０７億元，淨服務費及佣金收入
按年上升１６﹒６％至９６﹒１２億元。
　　今年首九個月，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為２４６﹒８５億元，
按年下降１１﹒９％，主要由於市場利率下降，以及存、貸款市場競爭激烈，令貸存利差收窄，
以及債券投資的平均收益率下跌，淨息差按年收窄２８個基點至１﹒１０％。減值準備淨撥備為
１６﹒０３億元，按年下降１７﹒１％，客戶貸款的年度化信貸成本為０﹒１３％，較去年同期
減少０﹒０３個百分點。（ｂｎ）

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