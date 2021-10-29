  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2021 17:13

中行（０３９８８）第三季純利按年升１３﹒２％，首三季升１２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）公布，今年第三季度純利５０７﹒１
億元，按年升１３﹒２１％，每股盈利０﹒１７元，營業收入１５３０﹒４２億元，按年升
６﹒７８％，淨利息收入按年升２﹒４％至１０７２﹒４２億元。
　　　　今年首三季純利為１６３５﹒２３億元（人民幣．下同），按年升１２﹒２％，每股盈
利０﹒５３元。期內，集團實現淨利息收入３１６０﹒１５億元，按年增長１﹒９０％。淨息差
１﹒７５％。集團實現非利息收入１３９８﹒８２億元，按年增長１６﹒３９％。非利息收入在
營業收入中佔比為３０﹒６８％。其中，手續費及佣金收支淨額６３８﹒７１億元，按年增長
７﹒４２％。
　　集團資產減值損失８４８﹒９２億元，按年下降１２﹒３９％。集團不良貸款總額
２００５﹒０２億元，不良貸款率１﹒２９％，比上年末下降０﹒１７個百分點，不良貸款撥備
覆蓋率１９２﹒４５％，比上年末上升１４﹒６１個百分點。
　　淨資產收益率（ＲＯＥ）１１﹒５７％。核心一級資本充足率為１１﹒１２％，一級資本充
足率為１３﹒０３％，資本充足率為１６％。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/10/2021
《神州經脈》中美放話緩和關係　房企頻套現還債　滬指全周跌1%
財經熱話29/10/2021
【月結－再現曙光】科技金融及內房股見底反彈，十月反彈801點
財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
財經熱話29/10/2021
《內銀之選》郵儲行季績勝預期飆半成　瑞信看7.4元
財經熱話29/10/2021
【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油 惟專家籲一併減持！
財經熱話29/10/2021
比亞迪盈利倒退大行仍力撐　摩通最牛看400元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金