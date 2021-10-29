中行（０３９８８）第三季純利按年升１３﹒２％，首三季升１２％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）公布，今年第三季度純利５０７﹒１

億元，按年升１３﹒２１％，每股盈利０﹒１７元，營業收入１５３０﹒４２億元，按年升

６﹒７８％，淨利息收入按年升２﹒４％至１０７２﹒４２億元。

今年首三季純利為１６３５﹒２３億元（人民幣．下同），按年升１２﹒２％，每股盈

利０﹒５３元。期內，集團實現淨利息收入３１６０﹒１５億元，按年增長１﹒９０％。淨息差

１﹒７５％。集團實現非利息收入１３９８﹒８２億元，按年增長１６﹒３９％。非利息收入在

營業收入中佔比為３０﹒６８％。其中，手續費及佣金收支淨額６３８﹒７１億元，按年增長

７﹒４２％。

集團資產減值損失８４８﹒９２億元，按年下降１２﹒３９％。集團不良貸款總額

２００５﹒０２億元，不良貸款率１﹒２９％，比上年末下降０﹒１７個百分點，不良貸款撥備

覆蓋率１９２﹒４５％，比上年末上升１４﹒６１個百分點。

淨資產收益率（ＲＯＥ）１１﹒５７％。核心一級資本充足率為１１﹒１２％，一級資本充

足率為１３﹒０３％，資本充足率為１６％。（ｂｎ）



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