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29/10/2021 11:47

【香港政情】政府宣布五區議會２２個民選議員出缺，包括鄺俊宇等

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府今日在憲報刊登公告，宣布荃灣、屯門、元朗、葵青和離
島區議會有２２個民選議員議席出缺，包括鄺俊宇和黃偉賢等。民選議員根據《宣誓及聲明條例
》（第１１章）第２１條必須離任。
　　此外，元朗區議會兩位民選議員陳美蓮及張秀賢請辭，根據《區議會條例》（第５４７章）
第２６（ｂ）條，他們的議員席位會懸空。（ｈｙ）（ｚｚ）

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