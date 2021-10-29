【香港政情】政府宣布五區議會２２個民選議員出缺，包括鄺俊宇等

《經濟通通訊社２９日專訊》政府今日在憲報刊登公告，宣布荃灣、屯門、元朗、葵青和離

島區議會有２２個民選議員議席出缺，包括鄺俊宇和黃偉賢等。民選議員根據《宣誓及聲明條例

》（第１１章）第２１條必須離任。

此外，元朗區議會兩位民選議員陳美蓮及張秀賢請辭，根據《區議會條例》（第５４７章）

第２６（ｂ）條，他們的議員席位會懸空。（ｈｙ）（ｚｚ）

