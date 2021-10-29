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29/10/2021 16:13

【選舉改革】聶德權：如投票日未獲批准下缺勤，將按紀律機制跟進

　　《經濟通通訊社２９日專訊》公務員事務局長聶德權向全體公務員發信，要求負責公務員同
心協力辦好立法會選舉。有別於以往先申同事自行報名參選，他在今次選前已向各部門首長指派
的公務員發出指令，肩負選舉工作。
　　選舉事務處今日起陸續發出委任函，安排同事出席簡介及訓練，如有個別公務員未履行有關
工作，或在投票日未獲批准下缺勤，處方會轉介個案至人員所屬部門按紀律機制跟進。（ｈｙ）

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