《小傳日記》天氣蔭蔭涼，魚缸陰陰跌，油股比迪諗諗先

《小傳日記》魚缸呢幾日都無咩大消息刺激，唔少缸友見升唔到就趁勢賺吓錢，無乜大升跌

下魚缸成交額都唔多，不過靜靜哋都不失為一個準備部署下個月嘅好時機。

噚日收市後兩大油股出季績，中石化（００３８６）首三季純利５９９億人仔，按年升超過

１﹒５倍，每股基本收益０﹒４９５人仔。另外中石油（００８５７）首三季純利７５１億人仔

，按年升６﹒４６倍，每股基本盈利０﹒４１人仔；不過單計第三季按年就跌超過四成。雖然首

三季都有錢賺，不過今日呢兩桶油就表現唔標青，中石化升多過１巴仙，報３﹒８２銀；中石油

升唔夠１巴仙，報３﹒７６銀。反而中海油（８８３）無出季績，但就公布第三季油氣銷售收入

增加超過六成到５８０億人仔，所以今日成為三桶油之冠，升多過１巴仙，報８﹒５８銀。

出季績嘅仲有比亞迪（０１２１１）。比亞迪公布，第三季純利按年跌兩成七到大約

１２﹒７億人仔，每股收益０﹒４４人仔，不過營業收入就按年升近兩成二到大約５４３億人仔

。而摩通就唱好話預計比亞迪新能源汽車銷量第四季會升至２４﹒７萬架，下年更加會賣到

８９﹒４萬架，大膽將目標價由３５０元升到上４００元，維持「增持」評級。業績唔夠靚，比

亞迪今日都要碌低多過１巴仙，報２９６﹒６銀。

神州方面，人行官員早排就不點名斥責，話跨境互聯網券商在境內屬「無照（牌）駕駛」嘅

非法金融活動。雖然已經係舊聞，但係此旗嗰邊廣泛報道後，美股富途同老虎噚日都震一震，香

江呢邊啲券商佬都受累；東方證券（０３９５８）跌多過５巴仙，報６﹒３９銀；國泰君安

（０２６１１）跌多過１巴仙，報１０﹒６４銀。

油股表現雖然麻麻哋，不過年底前油價有支持都可以睇高一線。比亞迪業績都麻麻，大行唱

好之下缸友反應不一，到價入未就見人見智喇，請請！





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