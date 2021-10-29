《退休多角度－程浩賢》為可持續退休鋪路，ＭＰＦ轉年金是出路？

《退休多角度》最近就強積金轉年金的話題，引起了熱列討論。年金的目標希望能為退休人

士提供穩定收入，讓生活得到一定程度上的保障。不過如果強制實施，大家多年的供款又再一次

被鎖住，靈活性就可能大大減低，而且自身的計劃亦有機會被打亂。不過現階段都純屬討論性質

，大家都無須過份憂慮。

對大部分香港打工仔而言，強積金可能是退休保障的「膽」。由於現時的法定供款率相對低

，到退休時，可以提取的強積金實在未足以應付退休所需。因此，業界一直鼓勵並設計不同的強

積金加碼方法或退休投資產品，如可扣稅強積金自願性供款（ＴＶＣ），特別自願性供款（ＳＶ

Ｃ），及年金和逆按揭等等方法去幫助打工仔及早儲多個錢。

另一邊廂，讀者們試想想：如果退休時選擇一筆過提取強積金，你會點樣使用或者投資以應

付未來２０年甚至３０年的退休生活開支？筆者最近與不同年紀的朋友討論這個問題，大部份人

都沒有確實想法，究竟做定期抑或買年金都是未知數。其實，如果以強積金累積下來的資本再作

投資，只要運用得宜，退休方可有更大機會退而不「憂」。

如何「可持續退休」？



＊強積金－分期提取或保留在帳戶內繼續投資＊



自２０１６年，強積金增設分期提取的安排，你可有更大彈性就自己需要決定提取次數及金

額（通常一年?首四期的分期支付無需費用），讓成員可以把強積金轉化為自己長期而穩定的退

休收入。強積金業界正積極研究可行的產品及強積金定期提取服務，方便退休成員透過提交一次

性的申請就能定期每月收到強積金作穩定收入。你亦可以選擇將整筆強積金保留在帳戶內繼續投

資，所選擇的基金組合，可應當時自己風險承受能力及目標回報的投資而作調整。



＊年金＊



在現行基礎上為全民加強退休保障，最近政府表示積極研究強積金轉年金的可能。年金屬保

險產品，年金投保人先將資金（一筆過或分期供款）交予保險公司，定期獲得保險公司派發的年

金收入作為「自製長糧」，投保者愈長壽，回報也愈高。以政府加持的香港年金為例，每月派息

，派息額全是保證，即使市況再壞，承保的香港年金有限公司亦須按合約規定，履行派息。香港

年金勝在保證終身有穩定收入，但資金流動性不高，亦不能升值及可能追不上通脹幅度。



＊收益產品＊



現時市面流行「派息基金」深受收息一族歡迎，不限於退休人士，其實準備退休的你和我都

可以考慮。簡單而言，「派息基金」類似股票的派息，分別在於股票是單一隻的派息，派息基金

就可以是一籃子的股票、債券甚至乎股債混合，由專業基金經理代為管理，可有助承受市場波動

壓力的同時積極爭取創造吸引的收益，作為退休後的持續穩定的入息，而且資金的流動相對高，

為你的退休生活開支作靈活預算。

溫馨提示：派息基金派息不等於基金回報，基金價格亦會變動，而且派息並不保證，要留意

投資派息基金有機會「賺息蝕價」。一般而言，派息基金較適合較長的投資年期。然而，相對於

高派息股票，派息基金這類收益產品有機會可以平衡股息不穩定及投資於個股的集中風險。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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