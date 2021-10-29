《宏策俊見－陳俊業》探討如何捕捉改善型選股策略

《宏策俊見》筆者曾在９月底表示看好美國能源與銀行股在１０月份的表現，結果也很幸運

地，這兩個板塊均能在月內錄得相對較佳的表現，期內曾推荐的艾克森美孚和雪佛龍股票也有不

錯的表現，印證當初的分析結果。就著近期的表現，筆者有朋友問及其選股思路，既然如此，不

如就在此嘗試解說當初怎樣運用「四維選股法」中的改善型選股來找出這兩個表現較強的板塊。



＊處於增長高峰期過後的股票也可成為「改善型」選股＊



「四維選股法」中，「成長」及「潛力」選股可能需要較長時間才能表現出來，而且對公司

的特質有一定的要求，比如「增長」型股票需要在過去具有增長的往績表現，但「改善型」選股

則很不同，這些股份不用這些條件，而且股票的選擇範圍也可以更闊，縱使其處於增長高峰期過

後，這些股票也有機會成為「改善型」選股，因為即使企業正在於下坡，其中途也可存在階段性

的「改善」周期。



＊「改善」周期很多時要視乎一些外在的因素＊



要達至這種改善，很多時要視乎一些外在的因素，即與成長因素無關，又或者成長因素已經

不是驅動盈利改善的核心因素。對於這類選股，我們需要找出那些能驅動這些股票的因子，以下

筆者會就著上文提及的能源板塊捕捉的思路過程，與各位戰友一同探討。



＊捕捉能源股的思路＊



先說能源股類，推動能源股類思路的最初原因是筆者對能源價格的預測。當然大家可以看到

其實紐約期油早在８月２３日已經完成歷時兩個月的調整，並且在９月份前回升。但其中最能令

筆者加強對油價將會進一步走強的原因，是看到國際能源供求已出現了廣泛性失衡現象，這包括

中國出現限電事件以及歐洲能源危機問題。



＊能源短缺是一個廣泛性問題＊



導致中國出現限電的其中一個原因是因為燃煤價格過高，中國近七成電力的使用依賴煤電，

但由於當時部分電力生產商的燃煤成本比電力收費收入還要高，使其電力生產出現虧損，導致部

分煤電廠選擇停止生產。而燃煤價格急升，是因為燃煤市場出現了供不應求的情況。歐洲能源依

賴天然氣，在經歷經濟谷底後，今年歐洲天然氣使用需求量大幅上升。但另一方面，歐洲天然氣

主要供應國俄羅斯方面，卻未有因應歐洲方面要求而額外調高供應量，最終導致天然氣價格出現

急升。



＊能源短缺配對「改善型」選股因子＊



綜合來看，中國與歐洲均出現廣泛性的能源短缺問題，或會對國際不同類型的能源價格帶來

支持，因為能源的使用是可以互相替代的。在短期內，由於一般能源供應面的彈性很低，意思是

要在短期內增加產能是十分難做到的，所以預期國際能源價格將在一段時間內維持高企，同時亦

對油股帶來支撐，基於油價的上漲能推動油股表現，因此產生了「改善型」能源板塊的選股想法

並身體力行，成功捕捉油股在１０月份的升浪。



＊注意「改善型」的短線周期有起也有落＊



最後要注意的是，既然「改善型」是短線周期性的，有改善亦有可能變差，要適時分析短線

上的周性期性轉變。以這次的油股探討為例，原油市場的產能有機會隨時間而大幅增加，而市場

需求的增速也有可能出現放緩，若現時的供應短缺情況出現逆轉，不排除對油價帶來壓力，從而

終結油股的改善周期。好了，今期的「改善型」選股研討先到這裏，下一期再和各位戰友探討銀

行股的「改善型」選股捕捉思路。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》



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