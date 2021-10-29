《品中資－羅國森》李寧（２３３１）配股，股價見頂？

《品中資》過去１０多年，有兩隻股票的命運有很多相似的地方，例如大家都曾經風光過，

但之後都因為市場變化，以及經營失誤，令到業績和股價都從天堂跌落地獄。但經過反省和調整

策略之後，無獨有偶，兩者都可以重回正軌。更值得欣喜的是，她們的業績和股價，都更勝從前

。

我說的兩隻股票，一隻是上周品評的比亞迪（０１２１１），另一隻是今日品評的李寧

（０２３３１）。兩隻股票都曾經是我的愛股，但我也曾經放棄過她們，即使她們擺脫了過去的

失誤，重回正軌，我對她們始終有戒心，過去幾年都未敢大力推介。

但對於沒有被她們「傷害」過的投資者來說，盡管用平常心去評估該兩股的投資價值，但今

日我想用我的平常心去品評一下這隻藍籌新貴。

我記得，當２０１１年，李寧股價跌至１５元左右時，我曾勸過一位朋友止蝕沽出，因為她

是在３０元左右買入李寧的。現在回看，這個建議有對也有不對。對的是，因為李寧股價最惡劣

時曾經跌至３元以下，如果當時不沽，她一定會心痛到死。

但不對的是，今年中，李寧的股價曾經升至１０８﹒２元的歷史高位，即是說，如果能捱過

３元這個低谷，現在也有２－３倍回報！

但說實在一點，投資不應該是賭博。在當時的惡劣環境下，沽出止蝕才是理性的做法，因為

單是「機會成本」已經無可比擬。

現實上，我的朋友沽出李寧後，把錢買入了騰訊（００７００），如沒估計錯誤，她應該一

早追回失地。至於是否賺得更多，我沒有替她計過，但我認為，單是心理上的安心和欣慰，已經

遠超金錢上的得益。

但老實說，能夠從經營失誤之中反省過來，而且愈做愈好，無論上次品評的比亞迪，以及今

日品評的李寧，都值得我們欣賞和佩服。



＊１０年前曾陷入低谷＊



但為甚麼１０年前的李寧會陷入低谷？原來，一直以來，李寧品牌的定位都是專業和高檔，

目的是要打造中國最優秀的體育品牌，但當年開始受到內地其他品牌和外國品牌，例如Ｎｉｋｅ

和Ａｄｄｉａｓ的挑戰，而李寧作為一個人物的品牌，經過多年發展後也開始老化。

於是，由２０１０年中起，公司將面世２０年的李寧品牌重新定位，不但改變了過去的品牌

標識，也推出了全新的口號，名為「Ｍａｋｅ ｔｈｅ Ｃｈａｎｇｅ讓改變發生」（廣告主題

是９０後李寧）。

在品牌重塑還未看到成果時，又因為要整合規模細小的分銷商，以及要回收經銷商的存貨，

因此，一方面成本增加，另方面則收入減少。而在種種壓力下，更有多位管理層相繼離任，令到

這家本來是體育用品大阿哥的李寧，一時間四面楚歌，彷彿從天堂走到地獄。

現實上，要一個零售品牌長青不老其實頗困難，就算在外國也不容易。但另一邊廂，如果是

想受惠於新興市場的內需增長，反而擁有龐大銷售網絡的連鎖式超級市場、大賣場或全國性的百

貨公司反而更可靠。以美國為例，１０年前市場領導者是沃爾瑪，１０年後仍然是沃爾瑪。

因此，李寧的另一個策略轉變是加強了零售和直銷，即是現在所說的「單品牌，多品類，多

渠道」營銷策略。經過多年的整合，李寧的業績大約在５－６年前重回正軌，但股價主要是在

２０１９年才有起色，從５元左右起步，且愈升愈有，也愈升愈急。

９月份，李寧股價創下１０８﹒２元的歷史新高，也在這個時候獲得納入恆指成分股，與另

一隻體育用品股安踏分庭抗禮。

到了昨日，李寧宣布以先舊後新方式配股，配股價８７﹒５元，集資１０４億元，主要用於

擴展業務和一般營運資金。消息公布後，李寧股價急跌，昨日收報８７﹒４元，剛好低於配股價

。



＊體育用品行業的黃金期＊



在中央政府積極推動內需的政策引領下，體育肯定是其中一個重要環節。根據國務院發布的

《關於加快發展體育產業促進體育消費若干意見》，２０２５年的產業規模已經設定為５萬億元

，並重點支持消費引導性強的健身休閑項目發展，包括水上運動、山地戶外、航空運動、汽車、

摩托車運動、馬拉松、自行車、劍擊等等，也加大推動冰雪運動的「南展西擴東進」戰略，即不

止冰封的北方才有冰雪運動。

另外，剛完成但是遲來的２０２０年東奧後，又快將迎來北京的２０２２年冬季奧運會，我

相信，內地體育用品行業正走向黃金期，這一點是無庸置疑的。不過，無論安踏或李寧，經過過

去兩年的大升之後，估值都絕不便宜。

以李寧為例，即使昨日股價大跌８％，但今年的預期市盈率仍高達４５倍，比起大型的科技

股還要高。從陰謀論的角度，公司配股，一般都會在股價升至高位時來做，昨日李寧的配股集資

，是否就是股價見頂回落的信號？

如果大家仍然看好體育用品股，我建議應該買規模和盈利能力，但估值比李寧更低的安踏呢

（今年的預測市盈率約３５倍）！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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