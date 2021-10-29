《鍾之日記》恒指十月升３％，Ａ場跑輸錄跌幅

《鍾之日記》１０月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股造好，不過蘋果和亞馬遜季績遜預期，拖累納指期貨今早向下。港股１０月最後一

個交易日向下，恒指四連跌，下試５０天線支持。恒指今早低開８８點，甫開曾挫２４１點，見

２５３１４點半日低，於５０天線（約２５３００點）上方見支持，跌幅曾縮至３９點，見

２５５１６點半日高。港股午後在上午波幅內走，恒指最終收報２５３７７，跌１７８點或

０﹒７％，連跌四日累挫７５４點。恒指全個星期累跌７４９點，整個１０月份累漲８０１點或

３﹒３％，終止之前連跌四個月之頹勢。大市今日全日成交額１２６２﹒６６億元。



＊滬指止三連跌，惟本月累跌０﹒６％＊



滬深股市今日中止連續三日跌勢，滬綜指全日升０﹒８２％，收報３５４７﹒３４點，深成

指漲１﹒４５％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）市值再破頂，帶動指數全日漲

２﹒２１％，科創５０指數更漲２﹒９４％。

回顧本周，發改委暴力打擊煤炭炒風，加上房地產稅消息持續發酵，引發滬指三連跌，惟今

日回升抵銷部分跌勢，累計全周滬指跌０﹒９８％，整個１０月則跌０﹒６％。

人行發力呵護流動性，連續５日逆回購操作２０００億元人民幣．下同），全周累計放水

６８００億元，創２１個月單周新高。兩市全日成交１１３８４億元，創一個月新高，按日增加

２﹒８％。

關注二十國集團（Ｇ２Ｏ）峰會將於周六（３０日）起在意大利羅馬召開，國家主席習近平

將在北京以視頻方式出席並發表，國務委員兼外長王毅則與會。



＊憂監管落地，線上醫療股挫＊



線上醫療概念股全線下挫，藍籌阿里健康（００２４１）連跌５日，曾經跌近４％，見

９﹒７６港元逾２１個月低，收市仍跌３﹒３％，報９﹒８３港元。平安好醫生（０１８３３）

低處未算低，大成交下挫，曾挫近１８％，見３６﹒６港元逾兩年低，收市瀉１４﹒９％，連跌

５日，累計跌幅３０﹒６１％。至於京東健康（０６６１８）同樣連跌５日，今日跌２﹒９％。

國家衛生健康委組織日前發表《互聯網診療監管細則（徵求意見稿）》。中金公司發表報告

，預計隨著線上診斷行為流程的監管落地，行業中部分不規範的線上問診行為或將在短期內解決

，並對處方藥銷售的增量業務的放量節奏有一定程度負面影響，而對具備完善合規監管體系，完

備診療購藥流程手段的頭部公司，集中度長期或將進一步提升。



＊內險入市損手，新保國壽季度盈利減半＊



多家內險股接力發表第三季業績，由於資本市場波動，季度純利均錄得顯著跌幅，如新華保

險（０１３３６）季度純利按年跌５１﹒２％，中國人壽（０２６２８）季度淨利下降

５４﹒５％，中國人保（０１３３９）第三季純利按年跌３６﹒６％。

內險股走低，新華保險挫５﹒１％，中國人壽價瀉３﹒１％，中國人保無升跌；中國太保

（滬：６０１６０１）挫３﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）跌４﹒２％。



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