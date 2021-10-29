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29/10/2021 08:28

【國債入富】中國國債納入富時羅素ＷＧＢＩ今起生效

　　《經濟通通訊社２９日專訊》富時羅素世界政府債券指數（ＷＧＢＩ）今日起將正式納入中
國債券。
　　富時羅素今年３月末在官網公告稱，將於１０月２９日起將中國國債納入ＷＧＢＩ，並將在
３６個月內分階段納入，權重為５﹒２５％。
　　渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔早前預計，被納入富時羅素ＷＧＢＩ指數後，中國國債將獲
得１３００億美元至１５６０億美元的被動資金流入。（ｌｃ）

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