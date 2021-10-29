【重拳監管】教育部等六部門：校外培訓機構預收費應全額納入監管

《經濟通通訊社２９日專訊》近日，教育部會同國家發改委、人民銀行、稅務總局、市場監
管總局、銀保監印發通知，就加強校外培訓機構預收費監管工作作出進一步部署，嚴防「退費難
」「捲錢跑路」等問題，堅決維護人民群眾切身利益。
通知強調，要全面實施預收費監管。學科類和非學科類校外培訓機構預收費應全額納入監管
範圍，包括通知發布前已收取但未完成培訓服務的預收費資金。（ｄｗ）
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