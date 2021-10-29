【新冠肺炎】全國昨新增４８宗本地確診，內蒙古１９宗北京２宗　

《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委公布，昨日（２８日）全國報告新增確診６４宗新
型冠狀病毒肺炎病例，包括１６宗境外輸入病例，５宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江２宗
，廣東２宗，廣西１宗）；本土病例４８宗（內蒙古１９宗，其中阿拉善盟１８宗、錫林郭勒盟
１宗；甘肅１２宗，其中蘭州市１０宗、張掖市２宗；黑龍江黑河市９宗；青海西寧市３宗；北
京昌平區２宗；寧夏銀川市２宗；雲南１宗），黑龍江有３宗由無症狀感染者轉為確診病例。此
外，新增無症狀感染２３宗。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例為上海境外輸入病例；新
增治癒出院２２宗。
＊北京住建委：未打加強針不得從事重點崗位工作＊
內地持續推進新冠疫苗接種，多地更開打加強針。北京市住建委副主任丁勝今日表示，全力
推進現場施工人員的加強免疫接種，廚師、採購員、配菜員、保潔員、保安等優先開展加強免疫
接種，未加強免疫接種人員，不得從事重點崗位工作。
截至２８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９７００２宗，累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例７０１宗；累計治癒出院病例９１６６５宗。目前尚在醫學觀察
４１０名無症狀感染者，其中４１人屬本地個案。
境外輸入累計確診病例９５６２宗，累計治癒出院病例９１８７宗。現有確診病例３７５宗
，２宗疑似病例。
累計收到港澳台地區通報確診病例２８８０８宗。其中，香港１２３３７宗（１２０３３人
出院，２１３人死）；澳門７７宗（７２人出院）；台灣１６３９４宗（１３７４２人出院，
８４７死）。（ｃａ）
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