【華為動向】華為前三季銷售收入４５５８億，淨利潤率１０﹒２％

《經濟通通訊社２９日專訊》華為今日發布２０２１年前三季度經營業績，前三季度實現銷

售收入４５５８億元人民幣，淨利潤率１０﹒２％。

華為輪值董事長郭平表示，整體經營結果符合預期，Ｔｏ Ｃ業務受到較大影響，Ｔｏ Ｂ

業務表現穩定。華為將繼續加強技術創新、研發投入和人才吸引，不斷提升運營效率，有信心能

夠為客戶和社會持續創造價值。（ｊｔ）

