【華為動向】華為前三季銷售收入４５５８億，淨利潤率１０﹒２％

《經濟通通訊社２９日專訊》華為今日發布２０２１年前三季度經營業績，前三季度實現銷
售收入４５５８億元人民幣，淨利潤率１０﹒２％。
華為輪值董事長郭平表示，整體經營結果符合預期，Ｔｏ Ｃ業務受到較大影響，Ｔｏ Ｂ
業務表現穩定。華為將繼續加強技術創新、研發投入和人才吸引，不斷提升運營效率，有信心能
夠為客戶和社會持續創造價值。（ｊｔ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
|財經熱話29/10/2021
郵儲行季績勝預期飆升半成 建行中行績前股價向下
|財經熱話29/10/2021
【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油 惟專家籲一併減持！
|財經熱話29/10/2021
比亞迪盈利倒退大行仍力撐 摩通最牛看400元
|專訪29/10/2021
【洪灝專訪】範式轉移誕機會 幾多點買入都是對
|FOCUS29/10/2021
【FOCUS】改名Meta大龍鳳 「元宇宙」福兮禍兮?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰