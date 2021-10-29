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29/10/2021 09:32

【解決電荒】內媒：煤炭基準價還在討論，多部門認為價格不可大降

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家發改委過去十日以來為打擊煤價保證供應不遺餘力，調控
措施包括增加煤炭進口，及商討對動力煤期貨現價。昨日（２８日）有消息傳出，動力煤坑口價
格將由發改委統一制定基準價，為每噸４４０元（人民幣．下同）含稅，最高上浮幅度２０％，
即每噸５２８元。煤炭生產企業可以以基準價為基礎，在允許浮動範圍內確定具體坑口價格。據
《期貨日報》求證，該意見還處於討論階段，並未否決。多部門認為，可以有理有據有節奏的下
調價格，但不能突然大幅降價。一位知情人士強調，「最起碼是目前還沒有強行讓煤礦大幅降價
，只提穩中有降。」

＊沒有澳煤通關消息，近期有處理港口存貨＊

　　此外，之前陸續傳出有部分港口允許澳煤通關的消息，報道引述進口煤炭貿易商表示，沒有
接到通關的消息。若是通關，也不是放開進口澳煤。知情人士表示，前期的確有澳煤存放在港口
，不過近期在處理這些煤炭。另外市場人士統計去年在港口煤炭的量不準確。目前解決的是去年
堆放在港口的煤炭，堆在港口影響其他的接卸貨物。
　　發改委繼續多措並舉，據報今日將召開關於提前做好煤炭價格干預準備工作會議，也將召集
國家大型煤電集團，中國煤炭工業協會和中國電力企業聯合會開會。（ｗｌ）

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