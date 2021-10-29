【中印衝突】中國通過陸地國界法後，印方邊境部署美國製新型軍備

《經濟通通訊社２９日專訊》全國人大常委會日前表決通過《陸地國界法》，內容包括「防

範和打擊任何損害領土主權和破壞陸地國界」行為，令與中國陷於長期邊界之爭的印度頗為緊張

。據報道，印度近期與中印邊境地區部署一批新型軍備，包括美國製造的直升機、超輕型牽引榴

彈砲和步槍，以及印度本土生產的超音速巡航導彈和監視系統。

報道指，這批軍備部署於有主權爭議的達旺高原地區，毗鄰不丹和西藏。印軍上周安排傳媒

到訪當地，指揮官指有關軍備可以令部隊變得更靈活和快速部署，山地突擊隊的戰鬥和支援單位

等都已經提升裝備，可全面投入運作。

印度外交部發言人早前表示，中方今次單方面通過新法律，可能對印中兩國現時邊界管理的

雙邊安排造成影響，期望中方不會依據這項法律採取單方面行動，改變印中邊境局勢。印軍早前

曾試射可以攜帶核彈頭的「烈火－５」地對地洲際彈道導彈，射程覆蓋中國大部分主要城市，包

括北京和上海。

《陸地國界法》將於明年１月１日正式實施。法律訂明中國主權和領土完整，神聖不可侵犯

；國家堅決維護領土主權及陸地國界安全，同時堅持通過談判，與鄰國妥善解決爭端和歷史遺留

的邊界問題。該法又要求，國家有權力防範和打擊任何損害領土主權和破壞陸地國界的行為等。

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