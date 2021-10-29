《神州縱橫－凌昆》中國經濟在調整後再前進

《神州縱橫》中國第三季經濟數據一如預期轉弱，引來了西方一些悲觀評論，認為中國經濟

將要「崩潰」，甚至崛起見頂。無疑這些都是誇大之言，但對三季度放緩的原因及影響仍須予深

入探討。



＊增長放緩可望扭轉＊



第三季ＧＤＰ增４﹒９％，兩年平均增幅相若，均屬偏低水平。幸好頭三季仍有９﹒８％增

幅，全年保六甚至保八亦有條件，故對前景可審慎樂觀。但更為重要者是恰當評估經濟走向的總

體形勢，和第三季度增長回落的原因，由此方可更準確地判斷前景，總形勢仍是外需強內需弱（

特別是投資）的格局，相比上半年情況無大改變。出口在９月勁升逾２８％超預期，有內地研究

指強勢主要是因漲價帶動，但即使如此仍可見外需維持於較高水平。對第三季增長偏低各方評論

已指出多種原因，筆者認為當中最主要的是「政策折騰」，即政策偏差做成的後果。

當中又以為碳達標而拉閘限電限產的做法最受關注，幸現已糾正。中國經濟的底氣還是好的

，只要糾正政策偏差便可恢復過來。特別是限電的影響在第四季可望消除，故不排除ＧＤＰ增長

在四季度會稍佳。其他政策問題的後果較為廣泛、複雜，影響尚待觀察。總之，中國發展會有時

出現波折走點彎路，但說要「崩潰」或「見頂」則屬天方夜譚。另一個更長遠的政策問題是當局

仍未採取足夠有力措施來改善內需特別投資的不足，而這已成了老大難問題，解決的緊迫性及不

解決的風險正與日俱增。



＊中國供給鏈角色日重＊



展望國際環境同樣有值得注意之處，尤其是疫情與滯脹危機。Ｄｅｌｔａ變種已令疫苗失效

，如英國１２歲以上人口已注射達八成，但感染及病亡人數仍躍升。這將令全球經濟難於復甦，

所謂「與病毒共存」策略與「群體免疫」說同樣帶來災難。中國雖可控制疫情，但國際交往及開

放政策仍將受影響。且更須防疫情波浪型發展並疑長期化。由此帶來全球經濟的結構性調整。影

響將更為深遠而後果難明。疫情及滯脹等外圍不利因素自對中國有負面效應，但同時又帶來了黃

金機遇。從目前情況看中國的國際供應鏈及市場需求角色反在加強，令中國的國際影響力再上層

樓。首先，不少在低成本國如印度、越南等的生產項目回流中國。這又剛碰上自動化等技術提升

浪潮，令回流有望凝固下來。此外，中國供應鏈已不再集中於低檔次加工消費品，重點已轉到資

本及技術密集度更高的中間及資本貨品。在此領域海外的不穩定加上美國打壓，已令中國企業更

多自主開發，也令更多在華企業（包括外資的）變得願意採用中國本地產品。只要把握好這個機

遇，中國崛起還將不斷破頂上升。《資深評論員 凌昆》



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