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29/10/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟在調整後再前進

　　《神州縱橫》中國第三季經濟數據一如預期轉弱，引來了西方一些悲觀評論，認為中國經濟
將要「崩潰」，甚至崛起見頂。無疑這些都是誇大之言，但對三季度放緩的原因及影響仍須予深
入探討。
　
＊增長放緩可望扭轉＊
　
　　第三季ＧＤＰ增４﹒９％，兩年平均增幅相若，均屬偏低水平。幸好頭三季仍有９﹒８％增
幅，全年保六甚至保八亦有條件，故對前景可審慎樂觀。但更為重要者是恰當評估經濟走向的總
體形勢，和第三季度增長回落的原因，由此方可更準確地判斷前景，總形勢仍是外需強內需弱（
特別是投資）的格局，相比上半年情況無大改變。出口在９月勁升逾２８％超預期，有內地研究
指強勢主要是因漲價帶動，但即使如此仍可見外需維持於較高水平。對第三季增長偏低各方評論
已指出多種原因，筆者認為當中最主要的是「政策折騰」，即政策偏差做成的後果。
　　當中又以為碳達標而拉閘限電限產的做法最受關注，幸現已糾正。中國經濟的底氣還是好的
，只要糾正政策偏差便可恢復過來。特別是限電的影響在第四季可望消除，故不排除ＧＤＰ增長
在四季度會稍佳。其他政策問題的後果較為廣泛、複雜，影響尚待觀察。總之，中國發展會有時
出現波折走點彎路，但說要「崩潰」或「見頂」則屬天方夜譚。另一個更長遠的政策問題是當局
仍未採取足夠有力措施來改善內需特別投資的不足，而這已成了老大難問題，解決的緊迫性及不
解決的風險正與日俱增。
　
＊中國供給鏈角色日重＊
　
　　展望國際環境同樣有值得注意之處，尤其是疫情與滯脹危機。Ｄｅｌｔａ變種已令疫苗失效
，如英國１２歲以上人口已注射達八成，但感染及病亡人數仍躍升。這將令全球經濟難於復甦，
所謂「與病毒共存」策略與「群體免疫」說同樣帶來災難。中國雖可控制疫情，但國際交往及開
放政策仍將受影響。且更須防疫情波浪型發展並疑長期化。由此帶來全球經濟的結構性調整。影
響將更為深遠而後果難明。疫情及滯脹等外圍不利因素自對中國有負面效應，但同時又帶來了黃
金機遇。從目前情況看中國的國際供應鏈及市場需求角色反在加強，令中國的國際影響力再上層
樓。首先，不少在低成本國如印度、越南等的生產項目回流中國。這又剛碰上自動化等技術提升
浪潮，令回流有望凝固下來。此外，中國供應鏈已不再集中於低檔次加工消費品，重點已轉到資
本及技術密集度更高的中間及資本貨品。在此領域海外的不穩定加上美國打壓，已令中國企業更
多自主開發，也令更多在華企業（包括外資的）變得願意採用中國本地產品。只要把握好這個機
遇，中國崛起還將不斷破頂上升。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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