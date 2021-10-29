《股林淘金－林家亨》比亞迪（０１２１１）業績倒退

《股林淘金》昨天（２８日）的美國科技股重新上升，納指升２１２點，再創紀錄新高，道

指上升２３９點。電動車龍頭Ｔｅｓｌａ繼續再創新高紀錄，上升３﹒７８％，中概電車三寶亦

分別上升０﹒７４％－３﹒７８％。比亞迪（０１２１１）公布第三季業績，純利下跌

２７﹒５％，在美國ＡＤＲ股價下跌９﹒３５元，報收２９２﹒４５元。其他港股ＡＤＲ大致表

現平穩，分別錄得輕微反彈。比亞迪電子（００２８５）第三季業績公布亦是盈利下跌５０％。

預計比亞迪及比亞迪電子今天（２９日）早上股價會受影響。比亞迪由於第三季的磷酸鐵鋰

電池原材料價格上升了５７％，但同期的汽車銷售價格沒有加價，故此其淨利潤是下降了。比亞

迪電子由於上年同期有大量的口罩及防疫用品盈利增加，但如今中國疫情過去，這方面收益也大

幅下降了，是造成盈利下跌之原因，但口罩業務並非是其核心業務的範圍，相信投資者會漸漸明

白其核心業務並沒有倒退，反而仍然是有溫和增長。估計在短線拋售完畢之後，股價有能力重上

升軌。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪電子股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

