【人行操作】人行全周放水６８００億元，創２１個月單周新高

《經濟通通訊社２８日專訊》為維護月末流動性平穩，人民銀行今日進行的２０００億元（

人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％，是連續５日逆回購操作２０００億元。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元，本周人行累計淨投

放６８００億元，創２１個月單周新高。（ｃａ）

