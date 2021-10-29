【加碼調控】人行：三季末房地產貸款餘額同比增速放緩至７﹒６％

《經濟通通訊社２９日專訊》人行公布２０２１年三季度金融機構貸款投向統計報告。

２０２１年三季度末，人民幣房地產貸款餘額５１﹒４萬億元（人民幣．下同），同比增長

７﹒６％，低於各項貸款增速４﹒３個百分點，比上季末增速低１﹒９個百分點；前三季度增加

３﹒０３萬億元，佔同期各項貸款增量的１８﹒１％，佔比較上季末下降０﹒８個百分點，比上

年全年水平低７﹒３個百分點。

２０２１年三季度末，房地產開發貸款餘額１２﹒１６萬億元，同比增長０﹒０２％，增速

比上季末低２﹒８個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘額４﹒６４萬億元，同比減少２％，

降幅比上季末擴大０﹒５個百分點。個人住房貸款月３７﹒３７萬億元，同比增長１１﹒３％，

增速比上季末低１﹒７個百分點。

三季度末，本外幣住戶貸款餘額６９﹒５４萬億元，同比增長１３﹒２％，增速比上季末低

１﹒９個百分點；前三季度增加６﹒３５萬億元，同比多增２２５９億元。本外幣住戶經營性貸

款餘額１５﹒９６萬億元，同比增長２０﹒１％，比上季末低２﹒７個百分點；前三季度增加

２﹒３４萬億元，同比多增４０９５億元。住戶消費性貸款餘額５３﹒５８萬億元，同比增長

１１﹒２％，增速比上季末低１﹒８個百分點；前三季度增加４萬億元，同比少增１８３６億元

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