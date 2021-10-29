【重拳監管】教育部等六部門發文預防中小學生沉迷網絡遊戲

《經濟通通訊社２９日專訊》教育部、中宣部等六部門今日發布通知，部署做好預防中小學

生沉迷網絡遊戲管理工作，指出要嚴格執行網遊前置審批，督促網遊企業加強內容審核，杜絕遊

戲中有妨害中小學生身心健康的內容。

通知要求，要嚴格執行網絡遊戲前置審批制度，未經批准的遊戲，不得上線運營。督促網絡

遊戲企業加大內容審核力度，堅決杜絕網絡遊戲中含有妨害中小學生身心健康的內容。各地出版

管理部門要引導網絡遊戲企業開發的網絡遊戲產品，內容優質健康干淨。指導網絡遊戲企業對產

品進行分類，作出適齡提示，並採取技術措施，避免中小學生接觸不適宜的遊戲或者遊戲功能。

通知強調，相關部門要切實加強對網絡遊戲企業的事中事後監管，及時處罰或關停違反相關

規定的網絡平台和產品，鼓勵相關組織或個人，舉報落實防沉迷措施不力的網絡遊戲企業和平台

。

另外通知再度強調，網絡遊戲企業不得在規定時間外，向中小學生提供網遊服務，除了在周

五、周六、周日和法定節假日的每日２０時至２１時，向中小學生提供１小時網絡遊戲服務之外

，其他時間不得以任何形式向中小學生提供網絡遊戲服務。（ｄｗ）

