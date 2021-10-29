  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2021 16:52

【重拳監管】教育部等六部門發文預防中小學生沉迷網絡遊戲

　　《經濟通通訊社２９日專訊》教育部、中宣部等六部門今日發布通知，部署做好預防中小學
生沉迷網絡遊戲管理工作，指出要嚴格執行網遊前置審批，督促網遊企業加強內容審核，杜絕遊
戲中有妨害中小學生身心健康的內容。
　　通知要求，要嚴格執行網絡遊戲前置審批制度，未經批准的遊戲，不得上線運營。督促網絡
遊戲企業加大內容審核力度，堅決杜絕網絡遊戲中含有妨害中小學生身心健康的內容。各地出版
管理部門要引導網絡遊戲企業開發的網絡遊戲產品，內容優質健康干淨。指導網絡遊戲企業對產
品進行分類，作出適齡提示，並採取技術措施，避免中小學生接觸不適宜的遊戲或者遊戲功能。
　　通知強調，相關部門要切實加強對網絡遊戲企業的事中事後監管，及時處罰或關停違反相關
規定的網絡平台和產品，鼓勵相關組織或個人，舉報落實防沉迷措施不力的網絡遊戲企業和平台

　　另外通知再度強調，網絡遊戲企業不得在規定時間外，向中小學生提供網遊服務，除了在周
五、周六、周日和法定節假日的每日２０時至２１時，向中小學生提供１小時網絡遊戲服務之外
，其他時間不得以任何形式向中小學生提供網絡遊戲服務。（ｄｗ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
財經熱話29/10/2021
郵儲行季績勝預期飆升半成　建行中行績前股價向下
財經熱話29/10/2021
【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油 惟專家籲一併減持！
財經熱話29/10/2021
比亞迪盈利倒退大行仍力撐　摩通最牛看400元
專訪29/10/2021
【洪灝專訪】範式轉移誕機會　幾多點買入都是對
FOCUS29/10/2021
【FOCUS】改名Meta大龍鳳　「元宇宙」福兮禍兮?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金