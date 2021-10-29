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即市新聞

29/10/2021 17:44

【重拳監管】工信部規範企業電腦ＰＣ端軟件彈窗，阿里、騰訊參會

　　《經濟通通訊社２９日專訊》工信部信息通信管理局昨日（２８日）組織召開行政指導會，
規範企業電腦ＰＣ端應用軟件彈窗信息行為。阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、
百度（０９８８８）、３６０（滬：６０１３６０）、金山軟件（０３８８８）、愛奇藝、魯大
師、迅雷等企業代表參會。
　　會議指出，經過專項整治，主要互聯網企業（ＴＯＰ１００）在移動ＡＰＰ端開屏彈窗信息
行為進一步規範，「關不掉」、「亂跳轉」問題基本解決。但在電腦ＰＣ端，部分應用軟件未經
用戶同意開機自啟動彈窗騷擾用戶、設置障礙難以關閉、強制捆綁安裝其他軟件等問題突出，嚴
重侵害用戶合法權益。
　　會議要求，相關企業要認真落實企業主體責任：一是充分保障用戶知情權，明確告知用戶彈
窗信息來源，不得以「默認同意」等方式強制用戶接受產品自啟動進行彈窗或提供相關服務；二
是尊重用戶選擇權，為用戶提供清晰、有效、顯著的彈窗信息關閉選項，不得採用虛假或過小關
閉按鈕誤導用戶；三是進一步優化改進產品，避免開機時集中彈窗，影響用戶正常使用，切實保
障用戶權益。
　　相關企業表示將嚴格落實相關要求，全面自查整改，堅持依法合規經營，向用戶提供更優質
、更豐富、更合理的產品和服務。（ｗｌ）

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