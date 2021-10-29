【ＦＯＣＵＳ】改名Ｍｅｔａ大龍鳳，「元宇宙」福兮禍兮？

【ＦＯＣＵＳ】從文字到圖片，從圖片到視頻……互聯網人氣媒介更新迭代，下一步或進入

終極形態「元宇宙（ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）」。周五（２９日）凌晨，全球最大社交媒體公司

Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，將更名為Ｍｅｔａ，位於硅谷總部前標誌性大拇指「讚好」招牌遭撤下

，取而代之的是類似數學無窮符號的藍色新Ｌｏｇｏ。

誓言今年為「元宇宙」投入百億美元、往後逐年增長的Ｆａｃｅｂｏｏｋ創始人朱克伯格

（Ｍａｒｋ Ｚｕｃｋｅｒｂｅｒｇ），今鋪押下重注，到底有何盤算？本就因大流行而現實疏

離的人類，未來又會否愈來愈走向虛擬關聯？



＊下一個版本－－實體互聯網＊



全球最大社交媒體巨頭改名，如一石激起千層浪。調侃者稱，Ｍｅｔａ的新ＬＯＧＯ似足

Ｘｂｏｘ遊戲的操作柄，甚至有抄襲騰訊「視頻號」的標誌之嫌；而叱吒股壇的ＦＡＡＮＧ成為

絕響，新版本或是ＭＡＧＭＡ。

玩笑歸玩笑，到底朱克伯格為何矢志用５年時間轉型為「元宇宙」公司？不惜將已經長大成

人的親身仔（ＦＢ）拉回原點重新學步（Ｍｅｔａ）？答案或從他凌晨於Ｆａｃｅｂｏｏｋ

Ｃｏｎｎｅｃｔ的演講可見一斑。

他指，屏幕無法傳達人類表達和聯繫的全部、無法提供深刻的存在感，但下一個版本的互

聯網－－實體互聯網（ＥｍｂｏｄｉｅｄＩｎｔｅｒｎｅｔ）可以；技術的終極承諾，正正是讓

人們能夠與任何人在一起、能夠被傳送到任何地方、能夠創造和體驗任何東西。「我們相信，元

宇宙將成為移動互聯網的繼承者。」



＊獲利靠虛擬商品銷售和廣告＊



那麼，何謂「元宇宙」？簡而言之，是整合多種新技術（如手眼跟蹤、混合現實傳感、人工

智能、感知科學等）而產生的，虛實相融的互聯網應用和社會形態。以大熱的「元宇宙」遊戲社

區Ｒｏｂｌｏｘ的首席執行官Ｄａｖｅ Ｂａｓｚｕｃｋｉ的話稱，「元宇宙」至少包括以下要

素：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨地、經濟系統和文明。

鑒於「元宇宙」模糊了虛擬和現實的分界，人類將從古代通過文學、繪畫、戲劇「繪聲繪色

」、近代通過電影「視聽造夢」、現代通過虛擬現實「如臨其境」，走向未來元宇宙的「生

活其中」。

「創世衝動」的野心之下，Ｍｅｔａ宣布將從四季度開始，將獨立匯報旗下「

Ｆａｃｅｂｏｏｋ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｌａｂｓ」的財務業績；小扎更透露，未來「元宇宙」獲

利戰略的重要組成部分之一，將是虛擬商品銷售和廣告。



＊民主黨議員轟「民主毒瘤」＊



改名消息一度刺激Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價升逾４％，而Ａ股一眾「元宇宙」概念股同造好，

完美世界（深：００２６２４）半日飆逾６％，數碼視訊（深：３０００７９）升逾５﹒６％。

不過硬幣總有兩面，就當小扎暢談「元宇宙」未來時，民主黨進步派議員

Ａｌｅｘａｎｄｒｉａ Ｏｃａｓｉｏ Ｃｏｒｔｅｚ就發推稱，Ｍｅｔａ就像是民主的毒瘤，

將其轉移至全球監視和宣傳機器中，以促進專制政權和摧毀公民社會，而目的就是利潤；更有人

將Ｍｅｔａ解釋為「Ｍａｋｅ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ Ｔｒｕｍｐ ａｇａｉｎ」。

暫且不論Ｆａｃｅｂｏｏｋ的改名策略能否重振其自９月高位蒸發近１８％的股價，本就因

大流行而現實疏離的人類，從現時內捲於短視頻和濾鏡美化的即時滿足，未來或滿足於虛擬關聯

和身份認同，福兮禍兮？

