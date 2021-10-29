【洪灝專訪】範式轉移誕機會，幾多點買入都是對

《經濟通通訊社記者俞瑾２９日報道》見頂、崩盤、大屠殺……年初至今，美股在一片諸如

巴菲特指標等各種「預警」中迭創新高；同樣，年初至今在反壟斷風暴中經歷史詩級調整的在港

科技股，紛紛自低位反彈三五成不等。市場模型是否出錯？頭頂「達摩克斯之劍」的科技股，到

底有無投資價值？

對此，交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝表示，人們現在身處的時代可能跟過往已「天

差地別」，所以如何看待市場亦需要ｐａｒａｄｉｇｍ ｓｈｉｆｔ「範式轉移」。而所謂港股

科技公司，現在只不過是消費公司，但並不認為其就無前途，前提是名副其實。



＊美股或因減碼調整，惟不用焦慮＊



華爾街自今年首季警告美股見頂聲音不絕，惟周四（２８日）標普５００、納指雙雙再刷新

高，年初至今回報分別高達２２％、２０％。何解包括交銀國際的美股模型亦顯示美股偏離基本

面，但「雪崩」遲遲不見？

洪灝就稱，該行的模型用了二十幾年，但反映的是以前的規律、以前的思維、以前的邏輯、

以前的數據，「現在當我們見到，這個數據出現了Ｎ倍方差的ｄｅｖｉａｔｉｏｎ（偏差）的時

候，我們就要警惕了，即我們處於一個不同的時候。」

他笑指，如果繼續用以前的思維考慮這個市場的話，「那我早就大聲叫嚷，『美股要調整

５０％！』但我們沒有這樣說，我們認為，儘管基本面和估值都不支持，但美股仍要創新高。」

那麼，聯儲主席鮑威爾明言減碼時機已到，美股將如何？洪灝表示，美聯儲即將ｔａｐｅｒ

世人皆知，屆時美股可能調整５％，但他話鋒一轉稱，「如果我知道後面還有新高的話，那就不

會為了５％的修正去焦慮。」



＊中國投資有更多機會，需知關鍵何在＊



他續指，一般傳統思維認為，泡沫的破滅，一般都是美聯儲「加息加爆」。不過就以中國西

北沙漠變綠洲、運行順暢數十年的全球供應鏈中斷至今、百年一遇疫情毫無預兆蔓延全球等為例

，強調當身處宏觀經濟大環境的變化之中的時候，「你是沒有感覺的，你不會好清楚發生甚麼事

，但當你真正體驗到它的變化的時候，它的變化就會突然而至，所以這個需要一個

ｐａｒａｄｉｇｍ ｓｈｉｆｔ。」

他認為，未來而言，覺得中國的投資有更加多的機會，「畢竟我們這邊好平，以及我們反映

經濟轉型的標的物好多。」尤其是當經濟結構轉型時，將有好多機會，投資者需要「確定這個結

構轉型的ｃｒｕｘ（關鍵）在哪裏」，並且這個變化一旦產生，將是一個５年、１０年甚至更加

長的變化，在此過程中，無論買在指數的多少點都是對的。



＊投身研發、改變短視「有前途」，科技股有錢仍樂觀＊



那麼，年初至今在反壟斷風暴中經歷史詩級調整的在港上市科技股，「贏家通吃」優勢不再

，現在自低位反彈三五成不等，但恒生科技指數周三（２７日）再挫逾３％，是否仍難改大勢已

去？洪灝表示不認同，最大原因是「他們（科技公司）有錢」。

他指，如果他們不是燒錢去買流量、買客戶、買點擊率，而是去真真正正做研發，令過往好

短視的模式發生變化，從「消費公司」變成名副其實的「科技公司」時，「那麼我並不認為這些

科技公司就無前途。」

他舉例，阿里近日推出５納米技術的雲芯片，「好犀利」；另外，如果去投資數據運用、半

導體、新材料科技、生物科技等技術成形但缺乏資本持續投資的前衛科技，不再追求即時回報和

追逐市值，儘管ｐａｙｂａｃｋ ｐｅｒｉｏｄ（回報期）好長，但他就有前途。

