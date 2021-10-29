【中概焦點】富途澄清客戶來自香港及海外，不存在倒閉，股價仍插

《經濟通通訊社２９日專訊》內地多間跨境網絡券商引起監管關注，人行金融穩定局局長孫

天琦日前（２７日）表示，有機構在只持有境外牌照，沒有境內牌照的情況下，以網絡平台提供

證券服務屬於「跨境交付」範疇，業務實質在中國境內而言屬「無牌駕駛」。

消息傳出之後，中概互聯網券商股普跌，富途證券（ＦＵＴＵ）盤前大跌三成後，在美股早

段大跌逾兩成，最低曾見５０﹒１美元，收跌１２﹒７６％。老虎證券（ＴＩＧＲ）跌

１７﹒１８％，最低曾見７﹒０７美元。

富途官方回應指，公司在香港、新加坡和美國當地持牌並展業，符合當地金融監管要求，不

存在倒閉問題。

富途於牛牛圈發表文章回應，指富途證券（香港）從成立之日起即在香港持牌並接受嚴格監

管，一直以來秉承合規經營的原則，在原有行業法律法規的框架內經營，與所有在香港持牌的同

行無異。同時，在多個國家地區成立獨立持牌機構，８０％以上的新增客戶來自香港及海外，絕

大多數存量客戶也來自中國香港地區及海外。

富途行政總裁李華以「其他的留給時間」為題發帖，指過去一年多募集到１５０多億元資金

，大多用來支持業務運營，「資本金非常充足，不存在倒閉問題」，並強調客戶的資產、個人資

料和私隱信息得到有效監管和保護。

老虎證券回應指，一直視合法合規運營為集團的生命線，積極和監管機構保持溝通，堅守合

規底線，服從各級監管要求。強調公司嚴格遵守全球各地監管規定要求，並沒有任何法律合規上

的變化和創新，只是通過中國科技力量提升用戶體驗。（ｃａ）



