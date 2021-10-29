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29/10/2021 09:38

【人行操作】人行：今開展三個月期５０億人幣ＣＢＳ操作　　

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永
續債補充資本，今日將開展２０２１年第十期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量為５０
億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為
０﹒１０％，票面利率２﹒３５％，首期結算日為２０２１年１０月２９日，到期日為２０２２
年１月２９日（遇節假日順延）。（ｃａ）

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