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29/10/2021 12:02

【大國博弈】美參議院通過《安全設備法》，阻止華為中興等售設備

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國參議院周四（２８日）一致通過《安全設備法》法案，進
一步阻止華為和中興（００７６３）等中資企業，在美國境內出售設備。
　　美國眾議院早前已經通過有關法案，將交由總統拜登簽署生效，訂明聯邦通信委員會不得再
審查或批准使用指定名單上的企業設備。有份提出法案的共和黨參議員魯比奧表示，部分由中國
政府控制、對國家安全構成威脅的企業，將不能再於美國的電信網絡中佔一席位。
　　《安全設備法》禁止美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）審查或向指定名單上的企業發出新的設
備許可，受影響公司包括華為、中興（００７６３）（深：００００６３）、海能達
（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）、浙江大華（深：００２２３６）。
　　華為多次否認受中國政府控制，發言人在６月稱ＦＣＣ的擬議修訂「具有誤導性，是不必要
的懲罰」。
　　ＦＣＣ於３月把５間中國通訊設備生產商列入黑名單，包括華為、中興、海能達、海康威視
和浙江大華，指它們生產的通訊器材及提供之服務會威脅美國國家及個人安全。北京早前批評美
方在欠缺證據下濫用國家力量打壓中國企業，是赤裸裸的經濟和科技霸凌。（ｃａ）

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