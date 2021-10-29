  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2021 16:34

【選舉改革】立法會換屆選舉提名期明天開始，下月１２日結束

　　《經濟通通訊社２９日專訊》選舉事務處公布，２０２１年立法會換屆選舉的提名期明日
（３０日）開始，至１１月１２日結束。立法會換屆選舉將於１２月１９日舉行，由地方選區選
出２０名議員、功能界別選出３０名議員和選舉委員會界別選出４０名議員，共選出９０名議員

　　選舉事務處發言人今日表示，地方選區選舉、功能界別選舉或選舉委員會界別選舉的獲提名
人士必須是年滿２１歲的地方選區已登記選民，亦必須在緊接提名前的３年內通常在香港居住，
並且是沒有外國居留權的香港永久性居民中的中國公民。
　　然而，以下１２個功能界別可接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名
，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；
商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界；以及保險界。
　　功能界別選舉的獲提名人士必須是有關功能界別的已登記選民，或與有關功能界別有密切聯
繫。至於選舉委員會界別選舉，獲提名人士無須為選舉委員會委員。
　　選管會已委任１０個地方選區、２８個功能界別和選舉委員會界別的選舉主任，負責處理提
名表格及其他選舉事宜。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
財經熱話29/10/2021
郵儲行季績勝預期飆升半成　建行中行績前股價向下
財經熱話29/10/2021
【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油 惟專家籲一併減持！
財經熱話29/10/2021
比亞迪盈利倒退大行仍力撐　摩通最牛看400元
專訪29/10/2021
【洪灝專訪】範式轉移誕機會　幾多點買入都是對
FOCUS29/10/2021
【FOCUS】改名Meta大龍鳳　「元宇宙」福兮禍兮?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金