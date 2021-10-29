【企業盈喜】景福集團料中期應佔綜合溢利逾３０００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》景福集團（００２８０）公布，截至２０２１年９月３０日止
６個月，預期集團於該半年度之公司擁有人應佔綜合溢利達到超過３０００萬元，對比２０２０
年同期之１５３０萬元。
該可觀之溢利增長主要是由於２０１９年冠狀病毒疫情在香港趨於穩定，消費者信心有所改
善，令集團之零售業務收入有顯著增長。（ｂｎ）
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