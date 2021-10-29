《國企紅籌》大唐發電（００９９１）第三季虧損１６億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至９
月３０日止第三季虧損約１６﹒２３億元（人民幣．下同），去年同期錄盈利，每股虧損
０﹒１０７元，營業收入約２４７億元，升１﹒２１％。
該集團指，首三季純利約１３４６萬元，按年跌９９﹒５％，主因煤炭價格上漲，營業成本
較去年同期大幅上漲，營業收入約７５１億元，升９％。（ｗｈ）
８有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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