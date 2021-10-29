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29/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒６億人幣，強托李寧沽港交所

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒指周四（２８日）高開１９點，報２５６４８點。最高升
１０７點報２５７３６點，最低跌１５５點報２５４７３點。恒指收報２５５５５點，跌７３點
或０﹒２８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４﹒６億元人民幣。李寧（０２３３１）、華潤電力
（００８３６）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、
小米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）。
　　主板成交１２９３﹒１１億元增加７﹒１％。其中港股通成交２３６﹒６億元，佔總成交
１８﹒３％。

＊李寧折讓８％配股集資１０４億＊

　　李寧公布以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大股本４﹒５９％，每股作價８７﹒５０元
比上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元，用作：（１）投資於新推出品類；
（２）國際擴張；（３）投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統；（４）機會出現時作未
來業務投資；（５）品牌建設及（６）一般營運資金。李寧跌８﹒１９％報８７﹒４元，北水淨
買入５﹒５億元。
　　另外，華潤電力升２﹒５８％報２０﹒２５元，北水淨買入４﹒２億元。中國移動升
０﹒２１％報４８﹒８５元，北水淨買入２﹒７億元。香港交易所跌１﹒５２％報４６７﹒６元
，北水淨賣出２﹒８億元。小米集團跌０﹒２３％報２１﹒８５元，北水淨賣出１﹒８億元。東
岳集團跌４﹒７％報１７﹒４４元，北水淨賣出１﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　５﹒５１
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　　４﹒１８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒７１
　　創維集團　　　（００７５１）　　　　　　１﹒２７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒８１
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒８１
　　東岳集團　　（００１８９）　　　　　－１﹒５４
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－１﹒００
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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