《日入而息》工行及中行上季多賺逾一成，傳比亞迪配股籌１４０億

《今天重點》
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中行（０３９８８）第三季純利按年升１３﹒２％，首三季
升１２％
中銀香港（０２３８８）第三季提取減值準備前經營溢利按
季升７﹒２％
交行（０３３２８）第三季純利按年升３８％，首三季升２
２％
工行（０１３９８）第三季純利升１０﹒６％至８８３﹒４
８億元人民幣
傳比亞迪（０１２１１）擬折讓配股，集資約１４０億元
傳佳兆業（０１６３８）擬出售佳兆業美好持股及香港住宅
用地
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《即日市況》
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恒指低收１７８點報２５３７７，科指跌６９點報６３７５
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《深滬股市》
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滬指收升０﹒８％月跌０﹒６％，寧德破頂創板漲２％
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《美元匯價》
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不妨小注做空歐元，１﹒１７１５止蝕便可
歐元最新報１﹒１６４３╱４７，日圓最新報１１３﹒８５╱８８
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《公司業績》
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中信股份（００２６７）旗下中國中信首三季純利為３３３億元人民幣，按年升２４％
天津港股份（０３３８２）首三季多賺逾７％至６﹒７億元人民幣
通用環球醫療（０２６６６）首三季股東應佔溢利增加約１２％
復星（００６５６）附屬上海豫園旅遊商城首三季純利按年跌１０﹒９％
暢捷通（０１５８８）首九個月轉盈為虧蝕１﹒８億元人民幣
上海醫藥（０２６０７）第三季純利按年跌２１％至９﹒１６億元人民幣
兗州煤業（０１１７１）第三季純利按年升２﹒３倍至５４﹒９億元人民幣
華潤電力（００８３６）旗下華潤電力投資首三季虧損８７３萬元人民幣
浙江滬杭甬（００５７６）首九個月純利按年升１﹒７倍
三一國際（００６３１）第三季純利按年升７﹒９％
亞洲水泥（００７４３）首三季純利按年跌１６％至１３﹒７億元人民幣
時代電氣（０３８９８）第三季純利按年跌３７％至５﹒０７億元人民幣
中太保（０２６０１）第三季純利５４億人幣跌０﹒５％
中行（０３９８８）第三季純利按年升１３﹒２％，首三季升１２％
渤海銀行（０９６６８）首九個月純利按年跌７﹒６％
中遠海運（０１１９９）首九月賺２﹒６億美元，升５％
長汽（０２３３３）第三季純利跌１﹒７％，首三季升９１﹒１３％
交行（０３３２８）第三季純利按年升３８％，首三季升２２％
中銀香港（０２３８８）第三季提取減值準備前經營溢利按季升７﹒２％
深高速（００５４８）第三季純利按年升１７﹒０６％
東北電氣（０００４２）第三季純利按年跌７９﹒７％
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《公司資訊》
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中銀香港（０２３８８）夥香港都會大學推出雙幣白金卡
傳Ｓｋｅｃｈｅｒｓ亞洲業務擬香港上市，籌１１７億
傳安能物流招股價介乎１３﹒８８至１６﹒８８元
中國源暢（００１５５）重組及收購協議截止日延長至今年
年尾
友佳國際（０２３９８）私有化取得ＭＯＥＡＩＣ批准建議
事項
頂級手套集團向港交所提交上市申請
雷蛇（０１３３７）開市前宣布停牌，或涉收購合併事宜
永旺（００９８４）簽訂九年租賃協議，租油塘大本型兩層
店舖
森信紙業（００７３１）獲高等法院批准債權人安排計劃
中石油（００８５７）進口天然氣業務虧損因成本增，未來
將加大國產氣發展
傳佳兆業（０１６３８）擬出售佳兆業美好持股及香港住宅
用地
傳當代置業（０１１０７）擬向融創出售第一服務控股，套
現十億元人民幣
港鐵（０００６６）東涌配電站項目共收到５份標書；港鐵
小蠔灣車廠首三期申建１﹒５萬伙公私營房屋
藍河控股（００４９８）於市場上出售普匯中金２０００萬
股，涉１８８０萬元
麗年國際（０９９１８）劉士峰獲委任為首席財務官
傳比亞迪（０１２１１）擬折讓配股，集資約１４０億元
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《國企紅籌》
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京東方（００７１０）向旗下合資企業增資１３﹒５億元元
人民幣
中關村科技租賃（０１６０１）訂立新一輪融資租賃協議，
總額約３３３２萬元人民幣
兗煤（０１１７１）建議改名為「兗礦能源集團股份」
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《神州民企》
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京東（０９６１８）擬分拆「京東京造」成獨立業務，與京
東零售同級
康寧傑瑞製藥（０９９６６）癌症藥在內地完成首例患者給
藥
新高教集團（０２００１）不時按最高總額３億元回購股份
旭輝永升（０１９９５）完成收購湖南美中環境生態科技５
１％權益
禪遊科技（０２６６０）黃海燕辭任公司首席財務官
傳恒大（０３３３３）抵押許家印山頂大宅，以償還２﹒６
億美元債券；據報恒大已支付一筆美元債利息，再次避免違
約
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《中國要聞》
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人民日報連發五篇文章談「共同富裕」
發改委表示投資２０億目標２０２５年建約千個體育公園；
運營三年客流不達標，不能上報新軌交規劃
深圳首三季ＧＤＰ同比增７﹒１％，高技術產品產量大增
習近平將以視頻方式出席Ｇ２０領導人第十六次峰會
人行表示今開展三個月期５０億人幣ＣＢＳ操作；人行全周
放水６８００億元，創２１個月單周新高；人行設銀行總損
失吸收能力監管體系，涉兩指標三層次；三季末房地產貸款
餘額同比增速放緩至７﹒６％；三季度金融機構人幣貸款餘
額同比增１１﹒９％
中國通過陸地國界法後，印方邊境部署美國製新型軍備
動力電池龍頭擬集體醞釀漲價，包括比亞迪、鵬輝能源
美終止對京東方３３７調查，涉有源矩陣ＯＬＥＤ設備
國鐵集團首三季減虧８９億人幣，收入增近一成三
外匯局表示９月服務貿易逆差１１２億美元；９月外匯市場
總計成交３﹒０７萬億美元
華為前三季銷售收入４５５８億，淨利潤率１０﹒２％
農業農村部表示確保應急蔬菜儲備，切實穩定市場和價格
柴油短缺或釀能源危機，發改委據報召集煉油廠開會
中國援建塔吉克邊境建哨所，強調在中亞無軍事基地
美參議院通過《安全設備法》，阻止華為中興等售設備
陸委會表示台美軍事交流密度和強度增，惟美國沒有駐軍
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒３％，台灣日內將公布第三季ＧＤＰ
台灣第三季ＧＤＰ按年增長３﹒８％，略低於預期
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《其他消息》
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湯家驊稱支聯會被剔出公司登記冊屬民事程序
政府宣布五區議會２２個民選議員出缺，包括鄺俊宇等
梁君彥稱狄志遠下屆或參選，議會政治光譜擴闊
醫管局表示過去一周新增４宗侵入性乙型鏈球菌感染個案
金管局表示轉數快下月１４日進行系統維護，屆時將短暫停
止服務；９月新批出按揭貸款額按月減少２﹒６％；第三季
末負資產按揭減至３宗，涉９００萬元；９月底外匯基金總
資產按月減少１２３９億元
陳德霖稱中國過去２００年從沒有比現時更佳時機去建成強
大國家
本港９月港元存款增０﹒３％，香港人民幣存款升１﹒６％
本財年首六個月赤字１１５７億，財政儲備８１２１億
港府歡迎財政部在港發行４０億歐元國債
廉署於立會選舉投票日到個別票站觀察投票及點票過程
立法會換屆選舉提名期明天開始，下月１２日結束
聶德權稱如投票日未獲批准下缺勤，將按紀律機制跟進
聯交所建議修訂上市規則加強對發行人股份計劃監管，諮詢
期兩個月
余偉文稱跨境理財通南北向通首周開設逾４０００戶；數字
貨幣跨境支付及商業數據通路線圖下周公布；轉數快暫定下
月１４日短暫停止服務以測試系統
覆檢委員會職權範圍擴大至積金局規管程序並將易名
按證公司表示定息按揭計劃下月起正式成為恒常計劃
運房局表示未來３至４年私宅潛在供應降至９﹒４萬伙
深股通額度全日用４４億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股
通額度全日用５３億元，陸股通流入４７億元
萬聖節中環將實施人群管理措施，並有特別交通安排
中原ＣＣＬ按周跌０﹒１８％，四大整體指數連跌５周
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《解決電荒》
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內媒表示煤炭基準價還在討論，多部門認為價格不可大降
發改委表示煤炭生產成本大幅低於現貨價，存在回調空間
首９月原煤產量前十企業排名公布，五家產量增超一成
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《重拳監管》
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內地四大衛視被點名過度娛樂化，遭要求整改
教育部等六部門表示校外培訓機構預收費應全額納入監管
最高法表示加強平台企業壟斷司法規制，嚴懲大數據殺熟
網信辦表示向境外提供數據要申報安全評估
工信部規範企業電腦ＰＣ端軟件彈窗，阿里、騰訊參會
教育部等六部門發文預防中小學生沉迷網絡遊戲
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《新冠肺炎》
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本港新增５宗輸入確診，包括三名菲律賓外傭
上海下周起啟動新冠疫苗加強針接種；上海加強國內疫情中高風險地區來滬人員隔離措施
曾祈殷稱高曝露風險群組３日一檢已相對「鬆手」
本港四大金融監管機構強烈鼓勵從業員下月底前打針
北京減少婚宴等活動，環球主題公園進入應急防疫狀態
獅城周四增３４３２宗確診，Ｆ１維修大樓改後備醫院
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