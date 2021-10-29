《日入而息》工行及中行上季多賺逾一成，傳比亞迪配股籌１４０億

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中行（０３９８８）第三季純利按年升１３﹒２％，首三季

升１２％

中銀香港（０２３８８）第三季提取減值準備前經營溢利按

季升７﹒２％

交行（０３３２８）第三季純利按年升３８％，首三季升２

２％

工行（０１３９８）第三季純利升１０﹒６％至８８３﹒４

８億元人民幣

傳比亞迪（０１２１１）擬折讓配股，集資約１４０億元

傳佳兆業（０１６３８）擬出售佳兆業美好持股及香港住宅

用地

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收１７８點報２５３７７，科指跌６９點報６３７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收升０﹒８％月跌０﹒６％，寧德破頂創板漲２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

不妨小注做空歐元，１﹒１７１５止蝕便可

歐元最新報１﹒１６４３╱４７，日圓最新報１１３﹒８５╱８８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中信股份（００２６７）旗下中國中信首三季純利為３３３億元人民幣，按年升２４％

天津港股份（０３３８２）首三季多賺逾７％至６﹒７億元人民幣

通用環球醫療（０２６６６）首三季股東應佔溢利增加約１２％

復星（００６５６）附屬上海豫園旅遊商城首三季純利按年跌１０﹒９％

暢捷通（０１５８８）首九個月轉盈為虧蝕１﹒８億元人民幣

上海醫藥（０２６０７）第三季純利按年跌２１％至９﹒１６億元人民幣

兗州煤業（０１１７１）第三季純利按年升２﹒３倍至５４﹒９億元人民幣

華潤電力（００８３６）旗下華潤電力投資首三季虧損８７３萬元人民幣

浙江滬杭甬（００５７６）首九個月純利按年升１﹒７倍

三一國際（００６３１）第三季純利按年升７﹒９％

亞洲水泥（００７４３）首三季純利按年跌１６％至１３﹒７億元人民幣

時代電氣（０３８９８）第三季純利按年跌３７％至５﹒０７億元人民幣

中太保（０２６０１）第三季純利５４億人幣跌０﹒５％

中行（０３９８８）第三季純利按年升１３﹒２％，首三季升１２％

渤海銀行（０９６６８）首九個月純利按年跌７﹒６％

中遠海運（０１１９９）首九月賺２﹒６億美元，升５％

長汽（０２３３３）第三季純利跌１﹒７％，首三季升９１﹒１３％

交行（０３３２８）第三季純利按年升３８％，首三季升２２％

中銀香港（０２３８８）第三季提取減值準備前經營溢利按季升７﹒２％

深高速（００５４８）第三季純利按年升１７﹒０６％

東北電氣（０００４２）第三季純利按年跌７９﹒７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中銀香港（０２３８８）夥香港都會大學推出雙幣白金卡

傳Ｓｋｅｃｈｅｒｓ亞洲業務擬香港上市，籌１１７億

傳安能物流招股價介乎１３﹒８８至１６﹒８８元

中國源暢（００１５５）重組及收購協議截止日延長至今年

年尾

友佳國際（０２３９８）私有化取得ＭＯＥＡＩＣ批准建議

事項

頂級手套集團向港交所提交上市申請

雷蛇（０１３３７）開市前宣布停牌，或涉收購合併事宜

永旺（００９８４）簽訂九年租賃協議，租油塘大本型兩層

店舖

森信紙業（００７３１）獲高等法院批准債權人安排計劃

中石油（００８５７）進口天然氣業務虧損因成本增，未來

將加大國產氣發展

傳佳兆業（０１６３８）擬出售佳兆業美好持股及香港住宅

用地

傳當代置業（０１１０７）擬向融創出售第一服務控股，套

現十億元人民幣

港鐵（０００６６）東涌配電站項目共收到５份標書；港鐵

小蠔灣車廠首三期申建１﹒５萬伙公私營房屋

藍河控股（００４９８）於市場上出售普匯中金２０００萬

股，涉１８８０萬元

麗年國際（０９９１８）劉士峰獲委任為首席財務官

傳比亞迪（０１２１１）擬折讓配股，集資約１４０億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東方（００７１０）向旗下合資企業增資１３﹒５億元元

人民幣

中關村科技租賃（０１６０１）訂立新一輪融資租賃協議，

總額約３３３２萬元人民幣

兗煤（０１１７１）建議改名為「兗礦能源集團股份」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東（０９６１８）擬分拆「京東京造」成獨立業務，與京

東零售同級

康寧傑瑞製藥（０９９６６）癌症藥在內地完成首例患者給

藥

新高教集團（０２００１）不時按最高總額３億元回購股份

旭輝永升（０１９９５）完成收購湖南美中環境生態科技５

１％權益

禪遊科技（０２６６０）黃海燕辭任公司首席財務官

傳恒大（０３３３３）抵押許家印山頂大宅，以償還２﹒６

億美元債券；據報恒大已支付一筆美元債利息，再次避免違

約

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民日報連發五篇文章談「共同富裕」

發改委表示投資２０億目標２０２５年建約千個體育公園；

運營三年客流不達標，不能上報新軌交規劃

深圳首三季ＧＤＰ同比增７﹒１％，高技術產品產量大增

習近平將以視頻方式出席Ｇ２０領導人第十六次峰會

人行表示今開展三個月期５０億人幣ＣＢＳ操作；人行全周

放水６８００億元，創２１個月單周新高；人行設銀行總損

失吸收能力監管體系，涉兩指標三層次；三季末房地產貸款

餘額同比增速放緩至７﹒６％；三季度金融機構人幣貸款餘

額同比增１１﹒９％

中國通過陸地國界法後，印方邊境部署美國製新型軍備

動力電池龍頭擬集體醞釀漲價，包括比亞迪、鵬輝能源

美終止對京東方３３７調查，涉有源矩陣ＯＬＥＤ設備

國鐵集團首三季減虧８９億人幣，收入增近一成三

外匯局表示９月服務貿易逆差１１２億美元；９月外匯市場

總計成交３﹒０７萬億美元

華為前三季銷售收入４５５８億，淨利潤率１０﹒２％

農業農村部表示確保應急蔬菜儲備，切實穩定市場和價格

柴油短缺或釀能源危機，發改委據報召集煉油廠開會

中國援建塔吉克邊境建哨所，強調在中亞無軍事基地

美參議院通過《安全設備法》，阻止華為中興等售設備

陸委會表示台美軍事交流密度和強度增，惟美國沒有駐軍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒３％，台灣日內將公布第三季ＧＤＰ

台灣第三季ＧＤＰ按年增長３﹒８％，略低於預期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

湯家驊稱支聯會被剔出公司登記冊屬民事程序

政府宣布五區議會２２個民選議員出缺，包括鄺俊宇等

梁君彥稱狄志遠下屆或參選，議會政治光譜擴闊

醫管局表示過去一周新增４宗侵入性乙型鏈球菌感染個案

金管局表示轉數快下月１４日進行系統維護，屆時將短暫停

止服務；９月新批出按揭貸款額按月減少２﹒６％；第三季

末負資產按揭減至３宗，涉９００萬元；９月底外匯基金總

資產按月減少１２３９億元

陳德霖稱中國過去２００年從沒有比現時更佳時機去建成強

大國家

本港９月港元存款增０﹒３％，香港人民幣存款升１﹒６％

本財年首六個月赤字１１５７億，財政儲備８１２１億

港府歡迎財政部在港發行４０億歐元國債

廉署於立會選舉投票日到個別票站觀察投票及點票過程

立法會換屆選舉提名期明天開始，下月１２日結束

聶德權稱如投票日未獲批准下缺勤，將按紀律機制跟進

聯交所建議修訂上市規則加強對發行人股份計劃監管，諮詢

期兩個月

余偉文稱跨境理財通南北向通首周開設逾４０００戶；數字

貨幣跨境支付及商業數據通路線圖下周公布；轉數快暫定下

月１４日短暫停止服務以測試系統

覆檢委員會職權範圍擴大至積金局規管程序並將易名

按證公司表示定息按揭計劃下月起正式成為恒常計劃

運房局表示未來３至４年私宅潛在供應降至９﹒４萬伙

深股通額度全日用４４億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股

通額度全日用５３億元，陸股通流入４７億元

萬聖節中環將實施人群管理措施，並有特別交通安排

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１８％，四大整體指數連跌５周

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《解決電荒》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內媒表示煤炭基準價還在討論，多部門認為價格不可大降

發改委表示煤炭生產成本大幅低於現貨價，存在回調空間

首９月原煤產量前十企業排名公布，五家產量增超一成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《重拳監管》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內地四大衛視被點名過度娛樂化，遭要求整改

教育部等六部門表示校外培訓機構預收費應全額納入監管

最高法表示加強平台企業壟斷司法規制，嚴懲大數據殺熟

網信辦表示向境外提供數據要申報安全評估

工信部規範企業電腦ＰＣ端軟件彈窗，阿里、騰訊參會

教育部等六部門發文預防中小學生沉迷網絡遊戲

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增５宗輸入確診，包括三名菲律賓外傭

上海下周起啟動新冠疫苗加強針接種；上海加強國內疫情中高風險地區來滬人員隔離措施

曾祈殷稱高曝露風險群組３日一檢已相對「鬆手」

本港四大金融監管機構強烈鼓勵從業員下月底前打針

北京減少婚宴等活動，環球主題公園進入應急防疫狀態

獅城周四增３４３２宗確診，Ｆ１維修大樓改後備醫院

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

