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即市新聞

26/10/2021 09:15

《專家之言－黃文傑》美股快速收復失地，Ａ股港股有外資增持

　　《專家之言》美股在９月跌破了５％的不敗金身後，不少投資者擔心昂貴的美股將迎來大調
整，怎料踏入１０月後，在業績期的推動下，美股快速的收復所有失地，連帶其他股市也在１０
月顯著反彈，這著實令不少投資者大跌眼鏡。

＊美股是否恢復牛市有待觀察，債息升利舊經濟小型股＊

　　先看標普市寬，其５０天線市寬曾在９月底時跌至３０％以下的水平，即代表５００多隻成
分股中，只有不到三成的股票價格維持在５０天線以下。而經過１０月的反彈，這個數字已大幅
改善，回升至６５﹒３％的水平。惟從去年３月底至今年的大升市中，這個數字往往要升逾７５
％，才明確指示一個較長期升浪的展開。因此，美股是否完全恢復牛市狀況，還有待觀察。在部
署上，如果９月時無視市況而沒有減低持倉的投資者，自然可以暫時按兵不動，如果９月有所減
倉的，則可能要補回一點風險資產的倉位。
　　債息大漲小回，可見市場對於通脹仍是充滿戒心。在債息上升的背景下，利舊經濟不利新經
濟，因此盡量選取傳統行業的股票或ＥＴＦ，例如金融、能源及原物料等，大體上道指應會跑贏
納指，這個其實不少人也知道。而根據今年的規則，債息上升有利小型股，反之則是大型股的世
界，所以短期內羅素２０００應會跑贏標普５００指數的，不妨可以部署多一點在中小型的股票
中。

＊強勢人民幣利好Ａ股，尤其看好具環保概念內需股＊

　　反而內地及香港股市有點起色，中國恒大（０３３３３）危機也好，監管問題也好，中港股
市之前滿布陰霾，但無可否認，兩地股市回跌不少，相對其他市場是便宜的，或多或少是這些負
面消息已反映在價格上。最近開始有外資認為是一個入市的良機，根據彭博的資料顯示，最近有
海外資金連續兩天買入１００億以上人民幣的在岸股票，為６月以來最高的水平。另外，由於商
品價格高昂，從而影響內地企業盈利，因此官方容許人民幣升值抵銷部分影響，筆者相信一天商
品不回跌，人民幣短期仍會保持強勢不變。人民幣與內地股市相關性極高，強勢的人民幣對內地
股市也是利好的。當然，在行業方面，恒大事件前景未明，房企就暫時不要碰了，在人民幣升值
的背景下，內需是值得看好的，加上政策的扶持下，一些帶有環保概念的內需股更可以看高一線

《高富金融集團投資研究部　黃文傑》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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