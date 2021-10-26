《專家之言－黃文傑》美股快速收復失地，Ａ股港股有外資增持

《專家之言》美股在９月跌破了５％的不敗金身後，不少投資者擔心昂貴的美股將迎來大調

整，怎料踏入１０月後，在業績期的推動下，美股快速的收復所有失地，連帶其他股市也在１０

月顯著反彈，這著實令不少投資者大跌眼鏡。



＊美股是否恢復牛市有待觀察，債息升利舊經濟小型股＊



先看標普市寬，其５０天線市寬曾在９月底時跌至３０％以下的水平，即代表５００多隻成

分股中，只有不到三成的股票價格維持在５０天線以下。而經過１０月的反彈，這個數字已大幅

改善，回升至６５﹒３％的水平。惟從去年３月底至今年的大升市中，這個數字往往要升逾７５

％，才明確指示一個較長期升浪的展開。因此，美股是否完全恢復牛市狀況，還有待觀察。在部

署上，如果９月時無視市況而沒有減低持倉的投資者，自然可以暫時按兵不動，如果９月有所減

倉的，則可能要補回一點風險資產的倉位。

債息大漲小回，可見市場對於通脹仍是充滿戒心。在債息上升的背景下，利舊經濟不利新經

濟，因此盡量選取傳統行業的股票或ＥＴＦ，例如金融、能源及原物料等，大體上道指應會跑贏

納指，這個其實不少人也知道。而根據今年的規則，債息上升有利小型股，反之則是大型股的世

界，所以短期內羅素２０００應會跑贏標普５００指數的，不妨可以部署多一點在中小型的股票

中。



＊強勢人民幣利好Ａ股，尤其看好具環保概念內需股＊



反而內地及香港股市有點起色，中國恒大（０３３３３）危機也好，監管問題也好，中港股

市之前滿布陰霾，但無可否認，兩地股市回跌不少，相對其他市場是便宜的，或多或少是這些負

面消息已反映在價格上。最近開始有外資認為是一個入市的良機，根據彭博的資料顯示，最近有

海外資金連續兩天買入１００億以上人民幣的在岸股票，為６月以來最高的水平。另外，由於商

品價格高昂，從而影響內地企業盈利，因此官方容許人民幣升值抵銷部分影響，筆者相信一天商

品不回跌，人民幣短期仍會保持強勢不變。人民幣與內地股市相關性極高，強勢的人民幣對內地

股市也是利好的。當然，在行業方面，恒大事件前景未明，房企就暫時不要碰了，在人民幣升值

的背景下，內需是值得看好的，加上政策的扶持下，一些帶有環保概念的內需股更可以看高一線

。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》



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