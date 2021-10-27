《真知灼見－溫灼培》通脹重臨支撐澳元

《真知灼見》澳洲第三季通脹率（ＣＰＩ）按季按年分別增長０﹒８％及３％。扣除食品及

能源的核心年通脹率則為２﹒１％。澳洲的年通脹率，不論是表面數字或核心數字，均沒有超出

澳央行定下的１％－３％通脹目標範圍。若從這一角度看，澳洲確不存在通脹壓力；但是，於第

三季當澳洲兩大城市悉尼及墨爾本仍面對封城情況下，澳洲通脹卻未見縮減，可想象待１１月當

地解除封城後，不排除通脹可有更大攀升能力。



再者，據澳央行估計，當地核心年通脹率應有待２０２３年中才有機會攀至２％水平，這是

其一直堅持要到２０２４年才有加息機會的原因。但是現在所見，今天澳洲核心年通脹率已達至

２﹒１％水平。數據大大增強市場對澳央行可能要提早加息預期。而按照澳元利率期貨價格變化

顯示，現市場估計澳洲２０２２年６月加息機會有七成，如６月不加，８月加息機會更是高達九

成。



由於市場對澳央行加息預期變得熾熱，支持了澳元匯價企於７５美仙之上。１１月２日澳央

行將議息，現市場關注澳央行會否因應第三季通脹數字公布而調升其通脹以至加息預期。技術上

，７５﹒５０美仙是澳元的一個強烈上升阻力位，能否上破料澳央行１１月２日議息會後結果將

相當關鍵。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎ

ｇ﹒ｃｏｍ）



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