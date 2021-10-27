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即市新聞

27/10/2021 15:44

《股林淘金－林家亨》優質疫苗企業，三葉草（０２１９７）可憧憬

　　《股林淘金》近年隨著（Ｄｅｌｔａ）變異毒株傳播導致全球新冠疫情反覆，市場對於新冠
治療的需求日益增加。英國衛生安全署將德爾塔變異毒株提升到「受調查的變種」類別以反映其
潛在的風險，故市面上疫苗及口服藥種類眾多，但對變種病毒的防護政策仍是優質新冠治療手段
的重點因素之一。
　　近日「新冠疫苗優等生」三葉草生物－Ｂ（０２１９７）於１０月２５日至１０月２８日香
港公開發售，１１月初在主板掛牌上市。該公司自主研發的重組蛋白新冠候選疫苗ＳＣＢ－
２０１９（ＣｐＧ　１０１８╱鋁佐劑）　ＩＩ╱ＩＩＩ期臨床資料於９月末公布，其全球關鍵
性ＩＩ╱ＩＩＩ期臨床試驗ＳＰＥＣＴＲＡ已達到主要及次要的療效結果，為第一款可大幅降低
先前感染個體再次感染新冠病毒風險的候選疫苗。簡單而言，該疫苗對所有新冠變異毒株的保護
效力達到全球領先水平。其中對德爾塔變異株的保護效力為７９％，對另外兩種變異毒株Ｇａｍ
ｍａ和Ｍｕ的保護效力分別為９２％、５９％。該疫苗預期在２０２１年第四季度至２０２２年
中期期間獲得附條件批准，並預期於獲批後最早將於２０２１年年底推出產品。
　　此外，三葉草生物是次上市廣受明星基石投資者認可，雲集了包括高瓴資本、淡馬錫、Ｏｒ
ｂｉｍｅｄ　Ｆｕｎｄｓ等基石投資者，合共投資１﹒３８５億美元。
　　由此而言，三葉草生物憑藉自身獨特的潛在競爭優勢，加上自有專利技術平台與領先的研發
速度，將為其在全球疫苗領域中搶佔先機。公司藉此次上市契機，為其未來發展空間提供進一步
的助力，投資者不妨以現金認購。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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