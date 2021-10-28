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28/10/2021 16:50

《真知灼見－溫灼培》澎湃通脹下的金價

　　《真知灼見》從《世界黃金協會》（ＷＧＣ）公開的全球第三季黃金供求報告中顯示，於該
季全球黃金總需求量只有８３０﹒８噸，按季按年分別下跌１２﹒６％及７﹒１％。如果細分以
黃金首飾及工業用黃金，這兩項目的需求作比較，今年第三季需求量按季按年均見顯著升。而就
是黃金投資需求當中的金條及金幣這部分，於今年第三季，按季按年，也有一定增幅。可以說，
整個第三季黃金需求數字的回落，很大程度上是拜ＥＴＦ黃金需求大幅減少所賜。於第三季所見
，ＥＴＦ黃金不單沒增長，更出現了２６﹒７噸黃金的淨流出。
　
＊中國佔全球黃金需求４成＊
　
　　在全球黃金需求分布中，飾金需求佔５３％、投資需求佔２８％、工業需求佔１０％、約９
％為中央銀行需求。至於全球最大黃金需求國依然是中國，佔全球總需求量的４１％，印度排第
二佔２４﹒１％，美國第三佔１０﹒２％。
　
＊１８００美元湧現大量飾金需求＊
　
　　按《路透社》每日收市價計算，第三季現貨黃金平均價格為１７８９﹒６９美元，較第二季
的１８１３﹒８８美元價格水平差距不大。而事實上，第三季數字也告訴我們，飾金及工業用金
需求確見上升。當中在黃金需求佔比中，佔最大比重的飾金需求更見按季按年分別大升１１﹒６
％及３２﹒９％。明顯，金價於約１８００美元確有著龐大「實質」需求。至於黃金ＥＴＦ需求
大幅減少，很可能是被新興的加密貨幣搶去了其市場所致。
　
＊嚴峻通脹增強市場對黃金需求＊
　
　　過去好一段日子，尤其踏入今年起，筆者已察觀到加密貨幣與黃金出現了一個相當微妙的反
向相關性。因不少投資者認為加密貨幣與黃金在特質上有不少相似地方，均屬主流貨幣的替代品
。但加密貨幣勝過黃金的地方是其易於儲存性質。所以踏入今年加密貨幣搶走了不少黃金的投資
資金份額。但最近數周加密貨幣與黃金之間出現了一些微妙變化，是當比特幣在升同時，金價亦
見上升。當然，金價的上升幅度卻遠追不上比特幣。
　　出現這一情況，最大可能性相信有兩。首先，是市場對通脹前景愈來愈感憂慮，所以不論黃
金如何失寵，及面對多國央行相繼開始收緊貨幣政策下，金價仍能有所上升。其次，從《世界黃
金協會》第三季報告中告訴我們，於該季金價在約１８００美元確有著龐大實質需求。相信這可
使金價於１８００美元以下變得吸引。技術上金價於１７２０美元似有著龐大支持。至於首個上
升阻力料於１８４０美元。能否向上突破阻力位重點看主要工業國的通脹形勢。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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