《真知灼見－溫灼培》澎湃通脹下的金價

《真知灼見》從《世界黃金協會》（ＷＧＣ）公開的全球第三季黃金供求報告中顯示，於該

季全球黃金總需求量只有８３０﹒８噸，按季按年分別下跌１２﹒６％及７﹒１％。如果細分以

黃金首飾及工業用黃金，這兩項目的需求作比較，今年第三季需求量按季按年均見顯著升。而就

是黃金投資需求當中的金條及金幣這部分，於今年第三季，按季按年，也有一定增幅。可以說，

整個第三季黃金需求數字的回落，很大程度上是拜ＥＴＦ黃金需求大幅減少所賜。於第三季所見

，ＥＴＦ黃金不單沒增長，更出現了２６﹒７噸黃金的淨流出。



＊中國佔全球黃金需求４成＊



在全球黃金需求分布中，飾金需求佔５３％、投資需求佔２８％、工業需求佔１０％、約９

％為中央銀行需求。至於全球最大黃金需求國依然是中國，佔全球總需求量的４１％，印度排第

二佔２４﹒１％，美國第三佔１０﹒２％。



＊１８００美元湧現大量飾金需求＊



按《路透社》每日收市價計算，第三季現貨黃金平均價格為１７８９﹒６９美元，較第二季

的１８１３﹒８８美元價格水平差距不大。而事實上，第三季數字也告訴我們，飾金及工業用金

需求確見上升。當中在黃金需求佔比中，佔最大比重的飾金需求更見按季按年分別大升１１﹒６

％及３２﹒９％。明顯，金價於約１８００美元確有著龐大「實質」需求。至於黃金ＥＴＦ需求

大幅減少，很可能是被新興的加密貨幣搶去了其市場所致。



＊嚴峻通脹增強市場對黃金需求＊



過去好一段日子，尤其踏入今年起，筆者已察觀到加密貨幣與黃金出現了一個相當微妙的反

向相關性。因不少投資者認為加密貨幣與黃金在特質上有不少相似地方，均屬主流貨幣的替代品

。但加密貨幣勝過黃金的地方是其易於儲存性質。所以踏入今年加密貨幣搶走了不少黃金的投資

資金份額。但最近數周加密貨幣與黃金之間出現了一些微妙變化，是當比特幣在升同時，金價亦

見上升。當然，金價的上升幅度卻遠追不上比特幣。

出現這一情況，最大可能性相信有兩。首先，是市場對通脹前景愈來愈感憂慮，所以不論黃

金如何失寵，及面對多國央行相繼開始收緊貨幣政策下，金價仍能有所上升。其次，從《世界黃

金協會》第三季報告中告訴我們，於該季金價在約１８００美元確有著龐大實質需求。相信這可

使金價於１８００美元以下變得吸引。技術上金價於１７２０美元似有著龐大支持。至於首個上

升阻力料於１８４０美元。能否向上突破阻力位重點看主要工業國的通脹形勢。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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