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即市新聞

01/11/2021 08:45

《一周攻略－周進略》自我實現預言下，第四季暫料樂觀

　
　　《一周攻略》踏入第四季，氣氛明顯改善，跟９月份的跌跌不休，格局自然大有分別。是的
，第三季末，人心惶惶，可以悲觀的都是悲觀，不應悲觀的也是悲觀，反而對第四季有幫助。此
話何解？

＊通脹預期形成，資產估值下降＊
　
　　可以悲觀的，當然首推市場上最震撼，無論從認知的廣泛程度，以至事件引伸出來的影響力
，必然是全球通脹勢頭似有復燃，一下子由大家完全沒有準備似的，變成人人皆知的事實云云。
　　的確，這不能不悲觀，尤其大家相信傳統分析工具的話，現金流折現模式，最直接的體現在
，折現率提升，普遍資產估值必然下降，只在降多降少的分別。而隨著通脹指標的走勢加速，外
界的預期漸漸形成，並且深信不疑，則自我實現預言便是當前所見的現象了。
　
＊疫情影響所及，短期需求大降＊
　
　　之所以說是自我實現預言，是因為一開始之時，此通脹不一定是彼通脹，大家眼見的所謂通
脹，未必真是通脹，而是通脹的捕風捉影。事實上，由於疫情的關係，突如其來所有正常活動都
大受打擊，經濟自然插水，短期內需求無奈大降，物價自然以低基數展現。
　　及後，大家明白，不可能永遠如此，只要一待有疫苗出現接種，已經有相當憧憬，認為很快
可以回復正常。當然，市場中人，根本不用等到復甦一天，便已行動，甚至在２０２０年的第二
季，尚未有疫苗，便已急不及等，先行預期各地財金政策的拯救行動，勢在必行。
　
＊經濟漸復常，供應難急增＊
　
　　如此一來，既有公共財政刺激的需求，也有普遍人實際上被壓抑了或延後了的需求存在。萬
事俱備，只尚東風，甫有疫苗，則人人期望復甦來臨，自然順此思路，停頓了的生產和投資活動
，不可能一下子完全到位，供應鏈的問題，穿白了，就是這麼簡單的一回事，短期的供不應求，
是完全可以理解和預期的，故此，物價也在短期急升，也是正常的市場反應。
　　有趣的是，此物價的變化，嚴格來說，是相對價格的變化，不是真正嚴格意義的通脹，因為
當中不一定來自貨幣供應持續增長，所帶動的普遍物價持續上升。如此說來，正如上文所言，一
　
＊財金當局，寧鬆莫緊＊
　
　　然而，隨著勢頭形成，大家有一定心理預期，就是今天不買，明天更貴，明天不買，後天更
貴，自然在短期內催生大家額外提早需求，自然是貴上加貴，看物價指數而言，便是加速升溫了

　　當然，不能說完全沒有貨幣政策的影響在內，畢竟過去一兩年，財金當局是盡量寧鬆莫緊的
，這是典型的非常時期非常手段，一如十多年前的金融海嘯一樣。然而，亦正是此一理解，便可
以說明，何以美聯儲在外界看來後知後覺的反應，其實可能表示，根本一切都在美聯儲的預期之
內，也就是何以有所謂過渡性或短暫升溫之說，與外界解讀大為不同。
　
＊讓子彈飛，求仁得仁＊
　
　　當中理由很簡單，就是過去十多年，量寬之至，低息之至，可做的都做了，甚至不少人批評
認為太寬鬆，認為不合理，但始終沒有在大家常見的通脹指標上看到通脹苗頭，如此一來，便令
人看得出，何以局方一發現市場中人相信有通脹，正是求仁得仁，難得此機會，自然讓子彈飛，
不單僅停在通脹目標２％的水平便滿足，而是再多升一點，多停在此水平久一點，才可以確保長
期而言，此通脹水平的預期持續。是的，對於財金當局而言，通脹與通縮兩者，必然取前者，皆
因後者是惡性循環，難以解決。
　
＊央行市場互動，通脹不致失控＊
　
　　無論如何，如今踏入１１月份，很快又有議息，不少人相信，今次有可能加息。果如是，真
的加息了，反而是消除不明朗因素，令大家可以在已經低迷的好幾季後，可以趁年底前，重新回
歸到長期平均的樂觀情緒，畢竟相信央行有能力有意願配合市場，形成合理的互動和期望管理，
則外界反而不用擔心通脹失控。
　　如此說來，由１０月起步的逐步反彈，應該不是一下子完成，大有可能變成整個第四季的先
低後高了。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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