《一周攻略－周進略》自我實現預言下，第四季暫料樂觀



《一周攻略》踏入第四季，氣氛明顯改善，跟９月份的跌跌不休，格局自然大有分別。是的

，第三季末，人心惶惶，可以悲觀的都是悲觀，不應悲觀的也是悲觀，反而對第四季有幫助。此

話何解？



＊通脹預期形成，資產估值下降＊



可以悲觀的，當然首推市場上最震撼，無論從認知的廣泛程度，以至事件引伸出來的影響力

，必然是全球通脹勢頭似有復燃，一下子由大家完全沒有準備似的，變成人人皆知的事實云云。

的確，這不能不悲觀，尤其大家相信傳統分析工具的話，現金流折現模式，最直接的體現在

，折現率提升，普遍資產估值必然下降，只在降多降少的分別。而隨著通脹指標的走勢加速，外

界的預期漸漸形成，並且深信不疑，則自我實現預言便是當前所見的現象了。



＊疫情影響所及，短期需求大降＊



之所以說是自我實現預言，是因為一開始之時，此通脹不一定是彼通脹，大家眼見的所謂通

脹，未必真是通脹，而是通脹的捕風捉影。事實上，由於疫情的關係，突如其來所有正常活動都

大受打擊，經濟自然插水，短期內需求無奈大降，物價自然以低基數展現。

及後，大家明白，不可能永遠如此，只要一待有疫苗出現接種，已經有相當憧憬，認為很快

可以回復正常。當然，市場中人，根本不用等到復甦一天，便已行動，甚至在２０２０年的第二

季，尚未有疫苗，便已急不及等，先行預期各地財金政策的拯救行動，勢在必行。



＊經濟漸復常，供應難急增＊



如此一來，既有公共財政刺激的需求，也有普遍人實際上被壓抑了或延後了的需求存在。萬

事俱備，只尚東風，甫有疫苗，則人人期望復甦來臨，自然順此思路，停頓了的生產和投資活動

，不可能一下子完全到位，供應鏈的問題，穿白了，就是這麼簡單的一回事，短期的供不應求，

是完全可以理解和預期的，故此，物價也在短期急升，也是正常的市場反應。

有趣的是，此物價的變化，嚴格來說，是相對價格的變化，不是真正嚴格意義的通脹，因為

當中不一定來自貨幣供應持續增長，所帶動的普遍物價持續上升。如此說來，正如上文所言，一



＊財金當局，寧鬆莫緊＊



然而，隨著勢頭形成，大家有一定心理預期，就是今天不買，明天更貴，明天不買，後天更

貴，自然在短期內催生大家額外提早需求，自然是貴上加貴，看物價指數而言，便是加速升溫了

。

當然，不能說完全沒有貨幣政策的影響在內，畢竟過去一兩年，財金當局是盡量寧鬆莫緊的

，這是典型的非常時期非常手段，一如十多年前的金融海嘯一樣。然而，亦正是此一理解，便可

以說明，何以美聯儲在外界看來後知後覺的反應，其實可能表示，根本一切都在美聯儲的預期之

內，也就是何以有所謂過渡性或短暫升溫之說，與外界解讀大為不同。



＊讓子彈飛，求仁得仁＊



當中理由很簡單，就是過去十多年，量寬之至，低息之至，可做的都做了，甚至不少人批評

認為太寬鬆，認為不合理，但始終沒有在大家常見的通脹指標上看到通脹苗頭，如此一來，便令

人看得出，何以局方一發現市場中人相信有通脹，正是求仁得仁，難得此機會，自然讓子彈飛，

不單僅停在通脹目標２％的水平便滿足，而是再多升一點，多停在此水平久一點，才可以確保長

期而言，此通脹水平的預期持續。是的，對於財金當局而言，通脹與通縮兩者，必然取前者，皆

因後者是惡性循環，難以解決。



＊央行市場互動，通脹不致失控＊



無論如何，如今踏入１１月份，很快又有議息，不少人相信，今次有可能加息。果如是，真

的加息了，反而是消除不明朗因素，令大家可以在已經低迷的好幾季後，可以趁年底前，重新回

歸到長期平均的樂觀情緒，畢竟相信央行有能力有意願配合市場，形成合理的互動和期望管理，

則外界反而不用擔心通脹失控。

如此說來，由１０月起步的逐步反彈，應該不是一下子完成，大有可能變成整個第四季的先

低後高了。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

