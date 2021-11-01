《套期保值－蕭猷華》美聯儲縮表已反映，恒指２５０００支持強

《套期保值》本周金融市場將會風起雲湧，首先美聯儲、澳洲和英國央行將會舉行議息會議

，預期美國將會公布開始縮減買債，最早在１１月中實行。此外，美國勞工部亦會公布１０月就

業數據，將會對美國加息步伐有更大啟示。此前，美國公布第三季ＧＤＰ大幅放緩至２﹒０％，

較第二季６﹒７％和預期的２﹒６％為差。幸好通脹數據沒有繼續上升，不過仍在高位徘徊，９

月核心個人開支消費物價指數ＰＣＥ上升３﹒６％，較預期低０﹒１％。

另一方面，內地公布１０月官方製造業ＰＭＩ指數為４９﹒２，較上月下跌０﹒４，從分類

指數中，生產、新訂單、原材料庫存、從業人員指數和供應商配送時間，均低於５０盛衰分界線

；主要受限電限產、大宗商品價格急升，相信影響不少企業信心。不過，內地動力煤價格近期急

速回落，對企業成本控制有利。

恒生指數１０月份上升８０１點，結束四個月跌勢，上周五（２９日）收報２５３７７點。

本周除了多國央行的議息會議之外，還有ＯＰＥＣ＋於周四（４日）的每月例會，油組最新需求

報告指出明年需求放緩，預期增加產量機會不大。另一方面，美國撤銷對歐盟鋼材輸入關稅；而

在Ｇ２０會議中，美國總統拜登計劃撥款予中美洲、墨西哥等國，致力解決供應鍊和清關問題。

筆者預期，本周恒指下行空間不大，２５０００點支持強。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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