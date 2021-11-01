比亞迪（０１２１１）折讓６﹒９％配發Ｈ股，淨籌１３７﹒４億元

《經濟通通訊社１日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）與配售代理上周五

（２９日）訂立協議， 配售５０００萬股Ｈ股，佔擴大Ｈ股數目約４﹒５５％及總發行股份數

目約１﹒７２％，每股作價２７６﹒０元，比上周五收市價２９６﹒６元折讓６﹒９％，集資淨

額約１３７﹒４４億元，擬用作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途

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配售代理為中金、高盛及美銀證券。（ｍｈ）

