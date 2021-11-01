《專家之言－葉尚志》政策監管憂慮再現，回整走勢繼續伸展

《專家之言》１０月２９日，港股連跌四日繼續回整的行情走勢，恒指再跌了接近１８０點

，初步跌穿了好淡分水線２５４００點來收盤，要注意盤面弱勢有進一步加劇表露的機會。事實

上，市場的焦點已逐步轉移到美聯儲即將公布的議息結果方面，影響所及，資金入市的態度都已

變得謹慎觀望了，加上近期公司配股集資活動亦有所增多，都是對港股盤面構成資金壓力的消息

因素，估計港股仍未能擺脫回整行情的發展，操作上建議要保持較高的警惕性。



＊內險股受累季績全面下挫，另憂跨境券商網上診療監管＊



恒指走了一波四連跌，在盤中曾一度下跌２４２點低見２５３１４點，但是在相對低位的彈

性依然未見增強。受到季績影響，內險股出現全面下挫，其中中國平安（０２３１８）跌

４﹒１９％，中國人壽（０２６２８）跌３﹒１４％。另外，國家衛健委發布關於互聯網診療監

管細則，相關股備受壓力，平安好醫生（０１８３３）急挫１５％，跌勢來得最是矚目。恒指收

盤報２５３７７點，下跌１７８點或０﹒６９％。國指收盤報８９６２點，下跌９１點或１％。

另外，港股主板成交金額有１２６２億元，而沽空金額有１７２﹒２億元，沽空比例

１３﹒６５％。至於升跌股數比例是８４７：７４９，日內漲幅超過１０％的股票有４８隻，而

日內跌幅超過１０％的股票有２６隻。

正如我們早前指出，港股在到達了階段性高位水平後，目前正處於回整行情走勢，而未來一

周會是關鍵時間窗口，宜保持高度警惕性。一方面，盤面的資金壓力仍未見減退，另一方面，近

日又再傳出對跨境券商以及互聯網診療的監管指引，都再次燃起了市場對政策面風險的擔憂，對

市場氣氛帶來了打擊。



＊支持位２４６００點不容有失，互聯網龍頭股現回整勢頭＊



事實上，恒指已初步跌穿了好淡分水線２５４００點，呈現出進一步回整的偏弱傾向，而我

們早前指出的中短期支持位２４６００點，更是不容有失，否則的話，在１０月展開的反彈將可

宣布結束，後市將重拾由６月份開始的一浪低於一浪發展趨勢，宜多加注視。

而在１０月份領漲的互聯網龍頭股，包括騰訊（００７００）、美團－Ｗ（０３６９０）以

及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８），依然是我們的觀察重點，但都已經出現了回整的勢頭，並且

都已下探至重要支持位。技術上，騰訊不宜失守４８０元、美團不宜失守２６０元、阿里巴巴不

宜失守１６０元，否則的話，將會有再次重拾盤整弱勢的機會，我們目前還是維持這個觀點看法

。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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