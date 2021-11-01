【復牌爆升】保利協鑫曾飆逾八成、成交冠主板，專家籲套現保平安

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１日專訊》保利協鑫（０３８００）停牌７個月後，今日終於復

牌。股份盤中一度升近８３％高見３﹒６２元，與２月高位３﹒８８元僅７％之差。不過，專家

對公司看法謹慎，建議持貨者應趁今日股價大幅反彈獲利離場。



＊保利協鑫盤中飆逾八成，專家坦言存憂慮＊



保利協鑫於３月３１日起停牌，停牌期間，恒指累計瀉近３０００點，市場氣氛今非昔比。

不過，保利協鑫今日重出江湖卻一飛沖天，盤中一度飆逾近８３％，半日收市升幅收窄至近

６３％，報３﹒２２元；獲得逾４億資金淨主動買入，僅次於今早宣布配股的比亞迪

（０１２１１）及盈富基金（０２８００）；成交金額高達９億，規模為現貨主板市場最大。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑對保利協鑫仍有保留。他今日在《經濟通通訊社》早上財經

直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，公司雖然已達復牌條件，但對公司帳目信

心不大，建議持貨者套現換馬較為上算。

令保利協鑫停牌的原因是公司前任核數師德勤就一宗工程合約終止提出關注，令公司無法公

布財務報表，被迫停牌接受法務核查。

德勤所關注項目正是保利協鑫旗下一間附屬公司－－江蘇中能訂立的一份「工採建合約」。

雖然公司已支付５﹒１億元人民幣，但合約在今年４月６日中止，公司只獲退還９７％即

４﹒９５億元。保利協鑫強調，相關餘額為國有企業總承包商就工採建合約已產生的成本，不獲

退還予。

溫傑提醒，港股１１月持續受聯儲局議息、企業業績及內地監管政策等因素影響，維持恒指

在２５０００至２６０００區間走動，而保利協鑫今日升幅已令不少投資者帳面有盈利，宜先行

套現減低心理負擔。



＊保利協鑫曾為謂「明星股」＊



重溫保利協鑫（０３８００）今年表現。它於３月３１日停牌前可謂「明星股」。自去年底

起隨一眾光伏股急升，今年２月１１日創下逾９年半高位３﹒８８元，年初至當時飆近兩倍；加

上，每手１０００股，入場門檻低，吸引不少散戶追捧。

事實上，光伏股今年初表現確實亮眼，有賴大市氣氛配合和政策支持。恒指於２月高見

３１１８３，加上內地強調「碳中和」、「碳達峰」，推出政策支持新能源企業，提升潔淨能源

的發電佔比等。光伏發電公司獲國家補貼，不只保利協鑫，新特能源（０１７９９）及卡姆單克

（００７１２）今年首兩個月分別升８７％及１﹒３１倍。

值得留意，光伏股其後隨內地擬削補貼而顯著調整，及至保利協鑫停牌前，其股價已由高位

回落近４９％。信義光能（００９６８）今年累計更錄得近２１跌幅。

