內地上月製造業ＰＭＩ遜預期，港股現挫３８０點穿二萬五關

《經濟通通訊社１日專訊》恒指今早低開１０８點報２５２６８點，其後越跌越有，先見科

技股普遍調整，加上內房地產股繼續回吐，金融股走勢亦偏軟，拖累港股股曾跌穿二萬五關。恒

生指數現報２４９９７點，跌３８０點或跌１﹒５０％，主板成交６２４﹒８１億元。國企指數

報８８４６點，跌１１５點或跌１﹒２９％。恒生科技指數報６２５０點，跌１２５點或跌

１﹒９６％。

藥明生物（０２２６９）跌６﹒７６％，報１１０﹒４元暫為表現最差藍籌。

Ａ股偏軟。上證綜合指數報３５４６點，無升跌，成交３０１２﹒４９億元人民幣。深證成

份指數報１４５０６點，升５５點或升０﹒３８％，成交１８６６﹒２７億元人民幣。

國家統計局最新公布，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，１０月

製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４９﹒２，低於市場預期４９﹒７，按月跌０﹒４個百分點

，連續兩個月處於收縮區間，製造業景氣有所減弱。



表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ９﹒２６元 跌５﹒８％

藥明生物（０２２６９） １１０﹒４元 跌６﹒７６％

九置（０１９９７） ４１﹒５元 跌５﹒４７％

海底撈（０６８６２） ２０﹒８元 跌４﹒５９％

李寧（０２３３１） ８３元 跌４﹒０５％

安踏（０２０２０） １１７﹒４元 跌３﹒４５％

比亞迪（０１２１１） ２８４﹒２元 跌４﹒１８％

吉利（００１７５） ２６﹒０５元 跌３﹒７％

騰訊（００７００） ４６７﹒２元 跌２﹒８７％

阿里（０９９８８） １５８﹒５元 跌２﹒７６％

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（ｋｓ）

