  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2021 17:00

《盤後部署》資金偏食科技股勢弱，港股短期料仍維持區間上落

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒指今早低開１０８點報２５２６８點，其後愈跌愈有，先見科
技股普遍調整，加上內房地產股繼續回吐，金融股走勢亦偏軟，拖累港股股曾跌穿二萬五關。午
後ＡＴＭ跌幅收窄，加上中資金融股發力。最終恒生指數報２５１５４點，跌２２２點或跌
０﹒８８％，主板成交１３５０﹒９３億元。國企指數報８８９９點，跌６２點或跌０﹒７０％
。恒生科技指數報６２７９點，跌９６點或跌１﹒５１％。
　　Ａ股走勢分化。上證綜合指數報３５４４點，跌２點或跌０﹒０８％，成交５６４１﹒００
億元人民幣。深證成份指數報１４４７６點，升２５點或升０﹒１７％，成交３４５６﹒１５億
元人民幣。

＊成交偏淡投資選股宜更謹慎＊

　　本日港股回調逾兩百點，投資策略應保持偏保守策略。
　　首先，近期資金明顯炒作主題股，如今日復牌的保利協鑫（０３８００）、百富環球
（００３２７）、以及新能源概念，而反映市場氣氛的科技股，其反彈勢頭無以為繼，估計科技
板塊短期維持波幅上落格局，恒指表現自然故態復萌，料短線仍於兩萬五至兩萬六區間上落。
　　其次，剛過去１０月的反彈市況，恒指即使錄得可觀日升幅，惟出現大市上漲比例偏低的情
況，反映市場缺乏深度。上月的整體大市升跌比例，僅錄１日超過七成的上升，其餘日子均維持
六成或以下，某程度反映強者資金仍未願意大手繼續買貨，恒指中線仍有較大幅度調整的危機。
　　本日保利協鑫已佔大市一成成交額，反映成交偏淡，選股宜更謹慎，始終短期暫難重現較佳
的市場寬度。縱使部分熱炒概念股值得短線追逐，惟風險較高，建議小注操作。建議目前買入績
優而估值合理的政策受惠股仍為較佳選擇。（ｋｓ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/11/2021
《神州經脈》財新製造業PMI重返擴張　人行大額收水滬指微跌
財經熱話01/11/2021
天貓香港參加天貓雙11全球狂歡季　夥本地社福機構開展公益活動
財經熱話01/11/2021
奈雪的茶發盈警跌近一成　內地餐飲股憂監管同下挫
財經熱話01/11/2021
【復牌爆升】保利協鑫曾飆逾八成、成交冠主板　專家籲套現保平安
財經熱話01/11/2021
吉利發新股增持極氪　大行唱好仍跌近半成
專訪01/11/2021
【專訪】陶冬：美債收益線亮起加息訊號　美聯儲猝不及防
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【Diva Bonus賞你】Huangjisoo純粹天然潔淨卸妝油

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金