《盤後部署》資金偏食科技股勢弱，港股短期料仍維持區間上落

《經濟通通訊社１日專訊》恒指今早低開１０８點報２５２６８點，其後愈跌愈有，先見科

技股普遍調整，加上內房地產股繼續回吐，金融股走勢亦偏軟，拖累港股股曾跌穿二萬五關。午

後ＡＴＭ跌幅收窄，加上中資金融股發力。最終恒生指數報２５１５４點，跌２２２點或跌

０﹒８８％，主板成交１３５０﹒９３億元。國企指數報８８９９點，跌６２點或跌０﹒７０％

。恒生科技指數報６２７９點，跌９６點或跌１﹒５１％。

Ａ股走勢分化。上證綜合指數報３５４４點，跌２點或跌０﹒０８％，成交５６４１﹒００

億元人民幣。深證成份指數報１４４７６點，升２５點或升０﹒１７％，成交３４５６﹒１５億

元人民幣。



＊成交偏淡投資選股宜更謹慎＊



本日港股回調逾兩百點，投資策略應保持偏保守策略。

首先，近期資金明顯炒作主題股，如今日復牌的保利協鑫（０３８００）、百富環球

（００３２７）、以及新能源概念，而反映市場氣氛的科技股，其反彈勢頭無以為繼，估計科技

板塊短期維持波幅上落格局，恒指表現自然故態復萌，料短線仍於兩萬五至兩萬六區間上落。

其次，剛過去１０月的反彈市況，恒指即使錄得可觀日升幅，惟出現大市上漲比例偏低的情

況，反映市場缺乏深度。上月的整體大市升跌比例，僅錄１日超過七成的上升，其餘日子均維持

六成或以下，某程度反映強者資金仍未願意大手繼續買貨，恒指中線仍有較大幅度調整的危機。

本日保利協鑫已佔大市一成成交額，反映成交偏淡，選股宜更謹慎，始終短期暫難重現較佳

的市場寬度。縱使部分熱炒概念股值得短線追逐，惟風險較高，建議小注操作。建議目前買入績

優而估值合理的政策受惠股仍為較佳選擇。（ｋｓ）

