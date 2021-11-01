《台股攻略－黃振宇》電子板塊表現活躍，台股重上萬七關口

《台股攻略》美國企業業績造好，美股指數創高，台股今日重上萬七點關口，電子股份帶領

大市上揚，航運股亦支撐大市，指數最高升過百點，而收市則升８１點，收１７０６８點，成交

金額為新台幣３２５４﹒１７億元。

電子股份中，以「元宇宙」概念的股份表現最為耀眼，宏達電、威盛、鈺創、位速、中光電

、揚明光、光磊及驊訊漲停，凌陽升超過７％，健策亦升５％。電子權值股方面，台積電收新台

幣５９０元，無起跌；鴻海收新台幣１０６﹒５元，跌０﹒５％；聯電收新台幣５７﹒６元，跌

０﹒７％；台達電及大立光分別升５﹒１％及１﹒９％。節能概念股的安集、大亞及廣錠漲停，

太極、倉和、統振及元晶均升５％至７％。車用電子零組件廠的強茂及愛普漲停，凌通及欣銓亦

升超過３％。航運方面，陽明及長榮升超過１％，萬海則跌０﹒９％，航空雙雄的華航及長榮航

均升超過４％。正極材料廠的康普受惠電池材料價量齊揚，其第三季稅後純利達新台幣１﹒４億

元，按年增６５％，累計前三季稅後純利達新台幣３﹒５億元，按年增３倍。

現時市場聚焦踏入第四季旺季的電子股份，加上「元宇宙」概念續旺，當中以ＩＣ設計及

ＩＣ載板等板塊的中小型個股表現較為活潑。建議選股方面，可關注被市場看好的半導體、電子

零組件及光電等板塊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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