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即市新聞

01/11/2021 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》恒指跌近恒指牛證重貨區，小心殺倉！

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費業
、公用事業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票
現為百威亞太（０１８７６）、理想汽車（０２０１５）與中華煤氣（００００３），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選信和置業（０００８３）、平安好醫生（０１８３３）與安踏體育
（０２０２０）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為必需性消費業、公用事業與工業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百威亞太、中華煤氣與滔搏
（０６１１０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選信和置業、中國平安（０２３１８）與平安好醫生

　　今早（１日）港股未能趁美指期貨表現向好而高開，證明好友的反攻意欲和信心都很低。市
況所見恒指牛證中，收回價位於２５１００－２５１９９區的數目最多。若恒指跌抵２５１００
，將有共３６隻恒指牛證被強制性收回，等值１１１１張恒指期貨淡倉的威力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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