《談國論企－黎偉成》製造業生產訂單收縮出廠價升

《談國論企》中國製造業的生產、新出口訂單於２０２１年１０月份持續對上一個月的收縮

劣態，反而主要原材料購進價格拉動出廠價格大幅上升，乃受全球供應鏈日趨短缺、海上運輸因

惡疫陷嚴重樽頸等嚴重壓力所致，是為中國以至全球經濟面對的最新和十分嚴重的困擾，需要嚴

加處理、紓困和解決。

尤其是中國，政府繼續強化「外防輸入」、「內防擴散」防控惡疫的同時，還得確保以電力

、煤炭、油氣等為主的能源穩產穩供及穩價，使國民經濟保持穩有進發展；更須逼令美取消對華

商品的無理和不合國際貿易法的加徵關稅和制裁。



＊環球海運供應鏈價格受惡疫困擾日甚＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２１年１０月份

回落至僅４９﹒２（見表），較對上一個月下跌０﹒４個百分點，與９月份的４９﹒６，連續兩

個月處收縮水平，同樣差勁者為ＰＭＩ於２０２１年前１０個月僅３月份有環比上升，其餘９個

月出現不同程度的月環比下跌，而最近５個月更是連跌未止。

此番中國的ＰＭＩ於過去三年來不僅出現第二度收縮，更有逐月環比回落的壞態勢，原因有

（Ｉ）惡疫困擾全球海上運輸，不僅港口、倉庫等大堵塞，加上貨車司機嚴重欠缺，運輸脫期、

商品物資滯留，各種各樣的運輸成本和價格不斷上漲，中國自然受到輸入物資貨期不準和貨價反

覆走高之困，而商品、物資出口亦飽受物流服務嚴重不穩和缺乏保障等壓力。相信中國短期只能

靠境內供應，補輸入物資之不足，出口運輸乏保證，但各類物資、商品價格也就無可避免地節節

向上。

和（ＩＩ）中國的ＰＭＩ於２０１８年１２月至２０１９年１０月的一次收縮，是為混世魔王特

朗普對中國單邊採取貿易戰，更在雙邊「經貿磋商」之前便霸道地對華力徵關稅，並力逼中國簽

第一階段「貿協」，至今的效應是：星條旗底下的經濟未見受益，更因抗疫不力陷新的困境；中

國續自強不息、自力創新，防疫取效，經濟基本處穩中有進發展軌道。

由是中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，於２０２１

年１０月９日上午與美國貿易代表戴琪舉行的視頻通話，十分明確地表明「就取消加徵關稅和制

裁進行交涉」，和「就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場」，可見特魔霸道地對華發

起的貿戰，引起中國極大的反感。

從ＰＭＩ於２０２１年１０月份的數據，便可見中國製造業面對的情況頗差，須設法處理和

化解，特別是（一）ＰＭＩ於１０月份陷收縮劣況，生產成本和銷售價格反告急漲，即（１）主

要原材料購進價格，分類指數於１０月份攀至７２﹒１，較對上一個急增８﹒６個百分點，而９

月份６３﹒５，月環比上升２﹒１個百分點，而８月份乃環比回落１﹒６個百分點６１﹒３，顯

製造業的生產成本在最近兩個月大幅走高，此因環球生產供應鏈紊亂，其中最嚴重者為美國限制

芯片輸華，造成芯片減供價升，連美國汽車生產商福特汽車也得減產。



＊製造業生產經營活動預期指數不斷回落＊



供應不足使原材料購進價格大幅上漲，很直接使製造業的（２）出廠價格分類指數於是月份

環比上升４﹒７個百分點至６１﹒１，而９月份環比升３個百分點至５６﹒４，反映出主要原料

購進價之升對出廠價格造成日益重大壓力。

正正因為美國、歐洲等世界各地未抗惡疫，經濟難免反覆走扁，故（二）中國的ＰＭＩ中企

業所接（Ｉ）新訂單，每下愈況：分類指數於２０２１年１０月份跌至４８﹒４，較對上一個月

跌１﹒１個百分點，而９月份環比回落０﹒３個百分點至４９﹒３％、８月份更急挫１﹒３個百

分點至４９﹒６，為連續三個月處臨界點以下的收縮水平，意味接單情況加速惡化。

尤其是（ＩＩ）出口新訂單指數是月環比即使回升０﹒４個百分點，仍處僅４６﹒６，相信

難在美、歐疫、經不斷惡化底下有較大程度的改善。（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是月份環

比回升１﹒３個百分點４６﹒８，與出口新訂單同樣陷收縮之困。

由是（ＩＶ）在手訂單於月份環比回落０﹒６個百分點，處於臨界點以下之的４５。，即越

來越縮，亦為不明確、不穩定的其中負面情況。

此使製造業的（三）生產受壓，分類指數於２０２１年１０月份僅４９﹒２，較對上一個回

落０﹒４個百分點，而９月份環比更大幅回落１﹒４個百分點至４９﹒５，情況甚差。

（四）生產經營活動數於２０２１年１０月份回落至５３﹒６，比對上一個月低２﹒８個百

分點，９月份５６﹒４環比回落１﹒１個百分點，和８月份５７﹒５環比跌０﹒３個百分點，意

味製造業淡看接單、生產、經營前景。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

指數 月環比（個分點）

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１０月╱２０２１ ４９﹒２０ －０﹒４０

９月╱２０２１ ４９﹒６０ －０﹒５０

８月╱２０２１ ５０﹒１０ －０﹒３０

７月╱２０２１ ５０﹒４０ －０﹒３０

６月╱２０２１ ５０﹒９０ －０﹒１０

５月╱２０２１ ５１﹒００ －０﹒１０

４月╱２０２１ ５１﹒１０ －０﹒８０

３月╱２０２１ ５１﹒９０ ＋１﹒３０

２月╱２０２１ ５０﹒６０ －０﹒７０

１月╱２０２１ ５１﹒３０ －０﹒６０

１２月╱２０２０ ５１﹒９０ －０﹒２０

１１月╱２０２０ ５２﹒１０ ＋０﹒７０

１０月╱２０２０ ５１﹒４０ －０﹒１０

１２月╱２０１９ ５２﹒２０ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４０ －０﹒６０

１２月╱２０１７ ５１﹒６０ －０﹒２０

１２月╱２０１６ ５１﹒４０ －０﹒２０

１２月╱２０１５ ４９﹒７０ ＋０﹒１０

１２月╱２０１４ ５０﹒１０ －０﹒２０

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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