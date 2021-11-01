  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2021 09:30

《異動股》保利協鑫（０３８００）復牌開彈逾七成報３﹒４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》保利協鑫（０３８００）現價升７１﹒７２％，報３﹒４元，該
股成交約２﹒５０億股，涉資８﹒５０億元。
　　於２０２１年４月９日，公司接獲前核數師德勤提出，關注主要涉及與中國國有企業及分包
商就顆粒硅項目訂立總代價為人民幣１９億元的工程、採購及建築合約的商業合理性，包括但不
限於向國有企業總承包商，所作出預付款項人民幣５﹒１億元的真實性。
　　公司股份自４月１日起暫停買賣，現時已達致聯交所施加五項條件，包括就德勤在核數師函
中提出的若干關注事項進行適當的獨立核查，評估對本公司業務運營和財務狀況的影響，披露核
查的發現和影響，並採取適當的補救措施，故於今早復牌。
　　現時，恒生指數報２５２６８，跌１０８點或跌０﹒４３％，主板成交３９﹒０３億元。國
企指數報８９２６，跌３５點或跌０﹒３９％。恒生科技指數報６３３９，跌３６點或跌
０﹒５７％。
　　即月期指新報２５２２９，跌７５點，低水３９點。即月國指期貨報８９１７，跌３４點，
低水１０點。即月科指期貨新報６３２７，跌２４點，高水１點。
　　上證綜合指數報３５３０，跌１６點或跌０﹒４８％，成交５５﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３９３，跌５７點或跌０﹒４０％，成交５４﹒５４億元人民幣。
（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning01/11/2021
溫傑：比亞迪配股消除不明朗因素　上季績佳或上調買入價
財經熱話01/11/2021
【陶觀天下】收益曲線趨平緩　英加央行開先例
財經熱話29/10/2021
香港奧運代表出席開市儀式　港交所慈善基金捐50萬元予奧夢成真
中國故事29/10/2021
《神州經脈》中美放話緩和關係　房企頻套現還債　滬指全周跌1%
財經熱話29/10/2021
【月結－再現曙光】科技金融及內房股見底反彈，十月反彈801點
財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金