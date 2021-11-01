《異動股》保利協鑫（０３８００）復牌開彈逾七成報３﹒４元

《經濟通通訊社１日專訊》保利協鑫（０３８００）現價升７１﹒７２％，報３﹒４元，該

股成交約２﹒５０億股，涉資８﹒５０億元。

於２０２１年４月９日，公司接獲前核數師德勤提出，關注主要涉及與中國國有企業及分包

商就顆粒硅項目訂立總代價為人民幣１９億元的工程、採購及建築合約的商業合理性，包括但不

限於向國有企業總承包商，所作出預付款項人民幣５﹒１億元的真實性。

公司股份自４月１日起暫停買賣，現時已達致聯交所施加五項條件，包括就德勤在核數師函

中提出的若干關注事項進行適當的獨立核查，評估對本公司業務運營和財務狀況的影響，披露核

查的發現和影響，並採取適當的補救措施，故於今早復牌。

現時，恒生指數報２５２６８，跌１０８點或跌０﹒４３％，主板成交３９﹒０３億元。國

企指數報８９２６，跌３５點或跌０﹒３９％。恒生科技指數報６３３９，跌３６點或跌

０﹒５７％。

即月期指新報２５２２９，跌７５點，低水３９點。即月國指期貨報８９１７，跌３４點，

低水１０點。即月科指期貨新報６３２７，跌２４點，高水１點。

上證綜合指數報３５３０，跌１６點或跌０﹒４８％，成交５５﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１４３９３，跌５７點或跌０﹒４０％，成交５４﹒５４億元人民幣。

（ｈｃ）

