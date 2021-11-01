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即市新聞

01/11/2021 09:23

《異動股》比亞迪跌近２％，折讓６﹒９％配售新Ｈ股籌１３７億元

　　《經濟通通訊社１日專訊》比亞迪（０１２１１）開跌１﹒５５％，報２９２元，穿十天線
（２９５﹒６８元），成交約４５萬股，涉資１﹒３２億元。現價計暫連跌四日，累計跌幅
６﹒２３％。
　　比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）與配售代理訂立協議，配售５０００萬股新Ｈ
股，佔擴大Ｈ股數目約４﹒５５％及總發行股份數目約１﹒７２％，每股作價２７６﹒０元，比
上周五收市價２９６﹒６元折讓６﹒９％，集資淨額約１３７﹒４４億元，擬用作集團補充營運
資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。
　　現時，恒生指數報２５２６８，跌１０８點或跌０﹒４３％，主板成交３９﹒０３億元。國
企指數報８９２６，跌３５點或跌０﹒３９％。恒生科技指數報６３３９，跌３６點或跌
０﹒５７％。
　　即月期指新報２５２５６，跌４８點，低水１２點。即月國指期貨報８９３３，跌１８點，
高水６點。即月科指期貨新報６３４５，跌６點，平水。
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　　　２９２元　跌１﹒５５％
　　比亞迪電子（００２８５）　２３﹒１５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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