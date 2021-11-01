《外匯達仁－盧楚仁》美元更上一層樓，還看兩因素

《外匯達仁》早前聯儲局主席鮑威爾高調說明，聯儲局有機會在１１月中開始啟動退市計劃

，言論出了後這兩星期，美股因上市公司公布的業績大多亮麗而屢創新高。相信令聯儲局鬆一口

氣，說明退市不單沒有令美股受壓反而走勢持續向好，估計１１月３日聯儲局會順利宣布退市。



若聯儲局宣布退市，外匯投資者應該要注意，今次聯儲局退市的期限是否在半年內完成，如

果半年內完成，對美元後市稍為有利，主要是金融市場已經開始預期聯儲局會在明年７月開始加

息，年底１２月會再加一次。相反，一旦聯儲局退市要用一年時間的話，那麼可能要到明年底甚

至２０２３年初才有可能加息，這樣的話對美元極為不利。



目前美國通脹持續惡化，所以聯儲局不得不盡快加息以遏止通脹。不過今次聯儲局的議息會

議，相信很大機會對加息隻字不提，主要是聯儲局一下子不想連放兩鷹出來嚇倒市場。估計在下

星期後聯儲局的官員才會逐個出來，暗示聯儲局未來會提早加息。主要是希望給予市場聯儲局有

打擊通脹的決心。



二方面亦可藉此令到商品交易員有所顧忌，不敢大舉建立商品的好倉，令商品價格有所遏抑

。再加上聯儲局也應該會知道，釋放加息的言論有助美元向上，美元升值的話，亦有助遏抑美國

國內的通脹。所以總的來說，聯儲局加快退市步伐，令金融市場期望聯儲局在明年中開始加息，

美元上升的話，有助打擊商品價格的牛氣，及紓緩美國的輸入性通脹。



聯儲局能否提早加息，還看星期五（５日）的美國就業數據。主要權威的國際資訊媒體，均

預期本周五美國公布的非農就業人數和失業率可全面造好，當中非農業人數預期增加４１３Ｋ，

前值１９４Ｋ。失業率亦預期由前值４﹒８％下降至４﹒７％。若周五的相關就業數據能夠全面

造好，估計會鞏固未來美國提早加息的概念，令美匯可更上一層樓。《獨立外匯商品分析師 盧

楚仁》



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