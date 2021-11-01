【新冠肺炎】北京衛健委：如與國內病例行程有時空重合暫緩返京

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》北京市衛健委今日發布提醒信息，正在京外出

差、旅遊等未返京人員要做好旅途、就餐等過程中的個人防護，密切關注國內各地區疫情信息，

如與目前國內已報告病例的公布行程有時空重合，請立即向社區（村）、單位、賓館報告行程，

就地自我隔離不外出，並配合各項管控措施。「如尚未返京，請暫緩回京，並配合當地防控措施

。」

